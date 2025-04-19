聖荷西消防隊長涉藥被捕 消防局全面調查疑篡改受管制藥品容器 消防局僅輕微損壞藥品一律移除

聖荷西消防隊長因涉嫌篡改受管制藥品容器被捕，局長表示對其失望。（記者龔玥/攝影）

針對消防隊長馬克·莫阿勒姆（Mark Moalem）因涉嫌篡改受管制藥品容器而被逮捕，聖荷西 消防局局長於4月17日發表聲明，表示該行為「與部門使命和價值觀背道而馳」，消防局將全力配合調查，確保公共安全與行動準備不受影響。

事件起於本周一（4月14日），消防局在例行補充藥品時發現某站內的受控物質容器受損，懷疑遭到篡改。局方立即通知執法機關，展開調查，並同步檢查整個部門所有管制藥品庫存。為防萬一，所有即便僅顯現輕微損壞或異常跡象的藥品也一律被移除。

局長表示，消防局將公共安全視為最高優先事項，並已主動通知聯邦緝毒局（DEA）、聖塔克拉拉縣緊急醫療服務機構，同時協助警方加快後續調查程序。

馬克·莫阿勒姆於2002年加入聖荷西消防局，並於2013年曾因涉毒被控，在獲得延期判決後接受了紀律處分與隨機藥檢。該事件也導致其護理人員執照一度被吊銷，但在五年緩刑期間滿足多項條件後，吊銷行動被暫停。

警方於4月15日將莫阿勒姆逮捕，目前其已被停職，不再返回崗位。消防局也正在審查是否需針對與患者照護相關的工作進一步處理，以確保所有受影響人士獲得妥善應對。

「我們對這起事件深感震驚與失望，」消防局長在聲明中強調，「我們將持續與執法單位密切合作，直到所有調查結果出爐。」目前此案仍在調查中，相關細節與後續處分將根據調查進展陸續公布。