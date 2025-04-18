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蔬果香再起 聖荷西全新農貿市集開張

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西將開設全新農貿市集。（取自農貿集市官方instagram）
聖荷西將開設全新農貿市集。（取自農貿集市官方instagram）

聖荷西市政府與地區農貿市場協會攜手合作，宣布將於23日在哈默劇院廣場（101 Paseo de San Antonio）開設一個全新的市中心農貿市場，為市民、學生與上班族注入健康與便利的生活選擇。

這座煥新登場的農貿市場將於每週三上午9時至下午1時30分營業，地點位於第二街與第三街之間的聖安東尼奧大道步行街段。市場提供新鮮水果、蔬菜、烘焙食品以及多樣熟食與熱食，市場由經驗豐富的地區農貿市場協會運營該協會亦負責庫比蒂諾、舊金山、艾姆瑞維爾與艾爾賽利度等多地的認證農貿市場。

「這個新的農貿市場為居民、學生和當地工人提供了參與市中心日益增長活動的機會，」聖荷西市城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，「這種活力將有助於吸引更多人流，刺激就業，並為未來的住房投資營造良好環境。我歡迎地區農貿市場協會來到聖荷西，並感謝他們為我們的市中心帶來了嶄新體驗。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）出席開幕儀式並說：「全新的市中心農貿市場將為學生、居民和遊客提供一個走出戶外、享受聖荷西魅力的絕佳機會。感謝地區農貿市場協會協助我們將聖安東尼奧大道打造成一個充滿人氣、商業與文化交匯的繁榮走廊。」

事實上，這並非市中心首次設立農貿市場。早在1993年，聖荷西市中心協會就曾主辦類似市集，曾輪流設于南第一街、聖佩德羅街等不同地段。然而，最後一季市集於2022年結束後便停擺。主辦單位表示，他們持續關注市中心的活動趨勢，如今在聖安東尼奧大道人流與商機明顯回升的背景下，正是重啟農貿市場的理想時機。

地區農貿市場協會執行總監奧比略（Paul Obler）說：「我們的研究顯示，哈默劇院廣場的地理位置與周三上午的時間安排，是市場成功的關鍵。」 

他補充：「雖然市集初期以基本攤販為主，但我們希望逐步吸引更多在地食品製造者，打造具有聖荷西特色的市場風味，並成為灣區的美食新地標。」

為鼓勵更多市民前往，市府特別開放ParkSJ第二街與聖卡洛斯街交口的停車場（280 S. Second Street）提供90分鐘免費停車服務。市集回歸，不僅象徵聖荷西市中心商業活動的復甦，也為市民提供了一個聯結社區、享受在地風味與支持本地經濟的全新平台。

聖荷西 灣區 舊金山

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