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科學突破獎視頻 演員羅根酸挺川科技巨擘片段 遭刪除

編譯林思牧╱綜合報導
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貝佐斯(左)出席典禮並頒獎，他是被羅根狠酸的科技業巨頭之一。(Youtube視頻截圖)
貝佐斯(左)出席典禮並頒獎，他是被羅根狠酸的科技業巨頭之一。(Youtube視頻截圖)

5日舉行的「科學突破獎」（Breakthrough Prize）頒獎典禮上，演員塞斯羅根（Seth Rogen）大酸支持川普的科技巨擘領導人，但他的言論在官方12日公布的典禮視頻中卻遭刪除。

舊金山紀事報報導，2025年科學突破獎頒獎典禮上，塞斯羅根在台上批評了矽谷對川普總統的支持。但這些言論在一個多星期後發布的官方視頻中，被刪除了。 

羅根5日於聖塔莫尼卡巴克機庫（Barker Hangar）舉行的活動上與諾頓（Edward Norton）共同頒發物理學特別突破獎時說：「令人驚訝的是，這個房間裡的其他人竟然支持選出一個在上周隻手摧毀了整個美國科學的人。」

這只是12日星期六上傳到YouTube的第11屆年度科學突破獎頒獎典禮「完整」版本中，被刪掉的嘲諷片段之一。該頒獎典禮常被稱為「科學界的奧斯卡」（the Oscars of science），由柯登（James Corden）主持，現場眾星雲集，旨在表彰年度重大科學成就。

「好萊塢報導」最近記錄了羅根在現場活動中的即興講話，他指出科技領袖支持以削減科學經費和無視科學共識而聞名的川普政府的諷刺之處。羅根補充道：「令人驚訝的是，僅憑3.2億元和小勞勃甘迺迪（RFK Jr.）就能迅速摧毀這麼多優秀的科學成果。」

羅根的這番即興演講是在一群科技精英面前發表的，包括Meta公司的查克柏格（Mark Zuckerberg）、谷歌公司的布林（Sergey Brin）和亞馬遜公司的貝佐斯（Jeff Bezos），他們每人都為川普的就職典禮捐贈了100萬元。諾頓指出，羅根的話只贏得了「稀疏的掌聲」。

視頻編輯還刪除了羅根在向荷蘭物理學家和諾貝爾獎得主胡夫特(Gerardus't Hooft)頒獎時講的一個政治笑話。羅根用一個輪子來表示對稱性，他說輪子可以向左或向右滾動，然後補充說，但這群人只會「向右滾動」（roll right）。影片跳過了笑話，直接跳到諾頓的回答：「但那樣會破壞對稱性。」

川普 諾貝爾獎 貝佐斯

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