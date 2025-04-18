Waymo擴點灣區中半島、南灣 聖荷西市長力挺

Waymo申請將業務擴大到灣區中半島和南灣，聖荷西市長馬漢和聯邦眾議員李卡多表態支持。（美聯社）

自駕 計程車業者Waymo 尋求在灣區進一步擴展業務，已提出在中半島和南灣提供服務的最終申請，這項計畫獲得聖荷西 現任市長馬漢（Matt Mahan）和前市長暨現任聯邦眾議員李卡多（Sam Liccardo）的支持。

聖荷西信使報報導，這家谷歌子公司已經向加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）提出將業務擴大到包括聖荷西、金寶市（Campbell）、庫比蒂諾、洛斯阿圖、密爾比達、柏斯菲卡（Pacifica）和中半島等地區的最終申請。據了解，Waymo這項計畫上個月剛獲得共同監管自駕計程車的加州車管局（DMV）批准。

信使報表示，馬漢上周致函加州公用事業委員會，呼籲他們批准Waymo的擴展計畫，並指出有必要為居民、勞工和遊客「提供更多交通選擇」。

馬漢在信中說：「聖荷西將於2026年舉辦多場重要國際賽事，包括世界盃足球賽（FIFA World Cup）和第60屆美式足球超級盃（Super Bowl），我們必須提供安全、可靠、具有前瞻性的交通選擇，例如Waymo，以確保為粉絲帶來正面且難忘的經驗。」

李卡多代表的國會第16選區涵蓋了大部分Waymo準備擴展業務的地區，他以安全為理由，強調車禍死亡事故絕大部分是人為疏失造成的。他本周致函公用事業委員會表示，自動駕駛汽車是眾多可以挽救生命的科技之一。

代表企業和物業業主的聖荷西市中心協會（Downtown Association）大力推崇自駕計程車服務，稱它是「鼓勵勞工和消費者在疫情後重返市中心」的一種方式。

聖荷西市中心協會執行長史德廷斯基（Alexander Stettinski）說：「Waymo的服務可以幫助彌合主要交通車站和人們目的地之間的最後差距，讓通勤者和遊客可以更容易在市中心活動，無須依賴私人車輛。」

總部位於南灣山景城的Waymo在最初將自駕技術引進灣區的街道時，遇到許多困難，一些地方領導人對Waymo計程車未經授權在道路上行駛感到不滿。舊金山官員激烈反對批准Waymo和現在已停止服務的Cruise營業，稱自駕計程車造成當地交通阻塞、妨礙車輛行駛。