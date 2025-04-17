加州退稅金額前10大 金山灣區占7名 馬連縣居冠

加州退稅金額最高的十個縣中，有七個位於舊金山灣區。(Polina Tankilevitch / Pexels)

據FOX新聞報導，旅遊與財務研究公司Upgraded Points整理國稅局（IRS）資料發現，加州退稅 金額最高的十個縣中，有七個位於舊金山灣區 。其中馬連縣以平均6168元的聯邦退稅額位居全州第一，遠高於全州與全國平均。

馬連縣居民平均退稅金額高達6168元，明顯領先其他縣。聖馬刁縣與聖塔克拉拉縣分別以4828與4404元居次。舊金山縣則以4273元排名第4，顯示出灣區核心城市居民普遍享有較高的退稅金額。

此外，康曲柯士達縣、阿拉米達縣與納巴縣也進入前十名之列，平均退稅金額分別為3940、3584與3524元，雖略低於上述四縣，但仍高於全國平均。

整體而言，加州平均聯邦退稅金額為3344元，略高於全國的3300元，排名全美第11。懷俄明州提頓縣則以平均1萬3168元高居全國之首，但僅52%的納稅人實際獲得退稅，遠低於全美平均的64%。

專家指出，退稅金額與收入有密切關聯。高收入戶往往獲得較高退稅，但因稅務規畫更精確，實際獲得退稅的比例較低。大筆退稅通常表示過去一年薪資預扣稅金過多，反映資金運用效率不高。

財務顧問建議民眾依收入調整預扣稅率，以提高現金流效率。