僑務委員、諮詢委員僑務榮譽職 舊金山經文處頒聘書

2025僑務榮譽職頒聘儀式在舊金山經文處新址舉行。（記者夏彥╱攝影）

中華民國 駐舊金山 經文處於16日舉行「金山地區僑務榮譽職聘書頒發儀式」，由處長賴銘琪親自主持，頒發新一屆僑務委員、諮詢委員、顧問與促進委員聘書，感謝僑界長期以來的奉獻與支持。

賴銘琪致詞強調，僑務工作是連結台灣與海外社區的重要橋梁，僑胞的力量更是國家外交與國際形象推展不可或缺的一環。他說︰「僑界是台灣最堅強的後盾。」期許受聘代表們持續發揮影響力，協助推動僑教文化、青年事務、社團發展等多元項目，共同促進台灣與僑社的雙向交流。

2025僑務榮譽職頒聘儀式在舊金山經文處新址舉行。（記者夏彥╱攝影）

受聘人員代表陳榮良表示，能再次獲得僑務職務的肯定是莫大的榮譽，未來將更積極投入社區服務與僑務推廣，協助傳承台灣文化，凝聚海外台僑的向心力。

本次受聘出席人員包括，新任僑務委員一人：余健全。僑務諮詢委員七人：關健中（新）、陳榮良、方漢民、林炳昌、李啟文、蔡美勤、周達昌。僑務顧問三人：張豔珍、黃惠生、胡健邦。僑務促進委員一人：伍秋珍（新）。