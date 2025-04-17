10歲男童被父槍殺 州議員司嘉怡提法案防悲劇

10歲男童被父親槍殺，州議員司嘉怡推動法案防悲劇。（受訪者供圖）

加州 議員司嘉怡（Catherine Stefani）舉行記者會宣布，提出州議會法案AB 1363，又稱「Wyland法案」，主張加強法院對限制令與保護令的通報責任，確保相關資訊能即時送交加州司法部 ，防止高風險人士輕易獲得槍枝。

這項法案源於一起令人心碎的個案。10歲男孩Wyland Gomes，兩年前在加州國王縣（Kings County）遭父親槍殺。令人震驚的是，命案發生前法院已對他父親核發限制令，卻未依程序將資料送交司法部，使他父親仍能通過背景審查購買槍枝，最終釀成悲劇。

10歲男童被父親槍殺，州議員司嘉怡推動法案防悲劇。（受訪者供圖）

司嘉怡在記者會上說：「Wyland的死，不只是家庭悲劇，更是制度性失誤的結果。法律早就存在，但沒有被落實，才會釀成這場本可避免的命案。」

Wyland的母親Christy Gomes出席記者會並動情發言。她表示，自己花了兩年時間奔走倡議，只為避免其他家庭重蹈覆轍。「我每天醒來都在想，如果當時資料有被上傳，我的孩子今天也許還在。」

她創立網站「Wyland′s Mom」，出版書籍、撰寫部落格，記錄喪子後的心路歷程。她說：「悲傷不該是禁忌，我想讓其他經歷過同樣痛的人知道，我們不是孤單的。」

同場出席的還有失去兒子Pierce的母親Lesley Hu，她推動的「Pierce′s Pledge」倡議，也致力於強化槍枝安全與制度改革。

舊金山 市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）在現場宣布，將在市議會提出支持「Wyland法案」的決議案。他說：「我們的法律若沒被執行，就是空談。這項法案，讓我們有機會堵上致命漏洞，保護更多無辜家庭。」

「Wyland法案」不只是立法技術問題，更觸及每個家庭對安全的基本期待。當保護令發出後，系統是否能夠即時回應、資料是否會「掉進黑洞」，這些問題，正是Christy這些年來努力想讓社會正視的關鍵。