關稅戰陰雲下 漲價?刪菜單? 金山灣區中餐館兩難

提高價格？取消菜餚？關稅震撼灣區中餐館。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區的食品企業依賴從中國進口的商品，從茶葉、四川花椒到外賣容器，這些企業都在為新關稅 的影響做準備。店主們說，他們還不確定哪些產品的價格會上漲多少，但很可能會將部分成本轉嫁給食客。他們擔心經濟形勢的挑戰，關稅的反覆無常和貿易戰升級的陰影，將更疏遠顧客。

舊金山華埠 米其林星級餐廳Mister Jiu′s使用了許多來自中國的特產，包括四川花椒、陳年黑醋和三年陳豆瓣醬。主廚Brandon Jew說，許多原料是無可替代、不可或缺的。

Jew從Mala Market採購這些食材，這是納什維爾一家專營優質中國食材的企業。共同所有者霍利迪（Taylor Holliday）說，在原有關稅的基礎上，新關稅將對她的產品徵收159%到188%的關稅。一個裝有辣椒末、陳年豆瓣醬和其他在關稅生效前購買的產品的貨櫃，已經在從中國運來的途中。她正在考慮首次將新的貨物暫時存放在海關保稅倉庫中，以等待關稅的到來。

Jew已經計畫提高價格，以應對每年最低工資的上漲。但在他的快餐店Mamahuhu（馬馬胡胡），小幅提價感覺風險較小，但在Mister Jiu's就可能比較困難，因為目前品嘗菜單的價格為每人175元。

1993年創辦Imperial Tea Court的舊金山的茶葉專家Roy Fong目前還不確定要提高多少價格，他最暢銷的茶葉是產自福州的御用茉莉珍珠茶，產於6月份。因此他還有一些喘息的機會（目前他的價格是1盎司25元）。他曾要求客戶再次確認訂單，但那是在茶葉關稅為72%的時候。現在關稅是145%。

當地餐館老闆認為，關稅以及與之相關的對經濟的焦慮，已經導致顧客減少了外出就餐的次數。

除了從中國進口的乾貨、外賣包裝和其他材料的價格會上漲，一些海外生產的設備和烹飪工具（從電飯煲和微波爐到冰箱、烤箱和油炸鍋等大型設備）可能會受到多米諾骨牌效應的影響，漲幅從5%到超過100%不等。承包工程和維修對餐館來說也可能變得更加昂貴。

此外還有一個更深層次的問題：美國人對中餐價值的看法。川普的「China is Bad」（中國不好）的言論對華埠和中餐深具影響，業者很多時候都在與中國食品及其產品的價值理念作抗爭。雪上加霜的是，現在這些真正與眾不同的好東西價格將會更高。