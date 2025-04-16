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屋崙遊民挺身助華人 華埠籌款答謝、市府願協助其租房

記者王子涵／屋崙報導
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華埠為見義勇為者，71歲的屋崙遊民Tom Jensen(中)舉辦答謝會，並積極籌款期望幫助他脫離無家可歸的狀態。（莊錦鎮提供）
華埠為見義勇為者，71歲的屋崙遊民Tom Jensen(中)舉辦答謝會，並積極籌款期望幫助他脫離無家可歸的狀態。（莊錦鎮提供）

71歲白人遊民見義勇為，幫助華人超市店員擊退施暴者的故事，在屋崙華埠傳頌，感動社區。華埠15日為這名見義勇為者舉辦答謝會，並積極籌款期望幫助這位善良的長者脫離無家可歸的狀態。當地民選官員出席答謝會，願意為這位見義勇為者提供必要的幫助。

華埠社區促進會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，事件發生在上周四早晨9時45分，地點是華埠旺記超市（Won Kee Supermarket）。當時一名可疑年輕非裔男子出現在超市後門的卸貨區，身背斜跨大背包。根據超市制度，男子需要將背包寄存，方可進入超市，但遭到該男子的拒絕。

一名華裔超市雇員要求檢查該男子背包。根據一段超市監控錄像顯示，非裔男子在雇員轉身瞬間，揮拳攻擊雇員頭部，並腳踢毆打店員。

華裔店員、Tom Jensen與施暴者對峙。（莊錦鎮提供）
華裔店員、Tom Jensen與施暴者對峙。（莊錦鎮提供）

根據監控錄像，一名身穿白衣的市民進入畫面，並與施暴男子對峙，店員也用購物車自衛。施暴男子在短暫後退後，又突然奔跑返回，並抄起一個菜籃車，砸向白衣市民的頭部，並拳打其面部，隨後逃離現場。

莊錦鎮透露，華裔店員與見義勇為市民，面部與頭部都有不同程度的流血皮外傷。屋崙警方14日也尋求公眾幫助，尋找嫌疑人。

經超市與華埠社區的多番確認，見義勇為的市民確認是71歲的屋崙遊民Tom Jensen，目前住在Laney College附近的帳篷中。旺記超市老闆羅女士也確認，Tom是超市的常客。為答謝Tom見義勇為的行為，超市將每周提供他兩天免費的午餐。

Tom Jensen表示，大部分的遊民在陷入無家可歸狀態前，都是合法公民，因為醫療等不幸，才失去了安身之所。

莊錦鎮說：「今天我想傳達的一個訊息，屋崙沒有小偷、壞蛋，有的是英雄。無論是白人、非裔還是華人，我們都在互相保護，我們是團結一心，71歲的老人家都肯挺身而出，這真的讓人感動。」

施暴男子抄起菜籃車，砸向Tom Jensen的頭部，並拳打其面部，隨後逃離現場。...
施暴男子抄起菜籃車，砸向Tom Jensen的頭部，並拳打其面部，隨後逃離現場。（莊錦鎮提供）

事件發生後，屋崙華埠社區促進會積極為傷者籌款募捐，承擔其醫療費用的同時，初步籌集到約1500元。「希望他能夠租下一個小房子，脫離無家可歸的環境。」莊錦鎮說。

屋崙市長代表、市議員及州府官員也表達，願意協助Tom Jensen獲得可負擔住房，重返社會。

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