我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：DOGE搜集聯邦資料 從政府樓驅逐無證客

四通橋事件又現 成都天橋掛出「民主才是方向」布條

屋崙Burdell餐廳 獲Food & Wine評選為美國最佳餐廳

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙著名餐廳Burdell 獲Food & Wine magazine評選為美國最佳餐廳。（取自Instagram）
屋崙著名餐廳Burdell 獲Food & Wine magazine評選為美國最佳餐廳。（取自Instagram）

媒體SFGATE報導，據「美食與美酒」（Food & Wine）雜誌報導，屋崙（Oakland）著名的靈魂料理（soul food）餐廳Burdell榮獲美國最佳餐廳稱號。

「美食與美酒」本月初發布了年度全球美食家獎（Global Tastemakers Awards），除美國最佳餐飲城市外，還評選出了美國最佳餐廳。Burdell於去年夏天被列入夢寐以求的「米其林指南」（Michelin Guide），在該雜誌評選的美國最佳15家餐廳中名列第一，並在美國最佳綜合獲獎餐廳中名列第一。

廚師長戴維斯（Geoff Davis）告訴 SFGATE：「今天一覺醒來，真是驚喜萬分。我們為團隊的辛勤工作以這種方式得到認可感到非常激動。這是一場大勝。不僅是我們的團隊，還有靈魂料理、本地可持續農業、牧場和屋崙，這些都值得更多的愛。」

Burdell名列美國頂級餐廳名單，這些餐廳包括紐約市被列入「米其林指南」的Musket Room餐廳和芝加哥的Virtue餐廳（由James Beard Award獲獎廚師Erick Williams主理）。位於洛杉磯藝術區（Arts District）的韓裔美國人餐廳Yangban是唯一一家入選美國15大餐廳榜單的加州餐廳，在榜單上排名第7位。

「Food & Wine」雜誌還評選出了美國十大餐飲城市，舊金山（San Francisco）排名第 8，洛杉磯排名第 3。在該榜單中，紐約擊敗了加州的兩個城市，成為美國最佳城市。

Burdell 於2023年秋季開業，主廚戴維斯曾在舊金山備受讚譽的前Aqua餐廳和Geyserville的Cyrus等餐廳工作過，他對這裡的經典靈魂料理進行了重新設計。

戴維斯曾將他的菜單描述為 「精緻的 」靈魂料理，因為它採用了優質食材和烹飪技術。過去的菜單包括雞肉和華夫餅的改良版，將酪乳華夫餅和炸雞換成了雞肝醬配玉米麵華夫餅。經典的煮花生開胃菜是菜單上的主食，仍然使用tasso香料和花生味噌製作。

在開業不到兩年的時間裡，Burdell就獲得了許多榮譽，包括去年被列入「米其林指南」，以及被「美食與美酒」評為2024年年度餐廳。

加州 舊金山 洛杉磯

上一則

聯邦強制使用REAL ID限期近 加州18車管局延長服務

下一則

報稅4/15最後一天 3方法可申請延期

延伸閱讀

衛報曝白宮對台灣問題陷宮鬥 北京勢必加強軍演測川普底線

衛報曝白宮對台灣問題陷宮鬥 北京勢必加強軍演測川普底線
想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法
NBA／葛佛復出獨行俠卻遭籃網逆轉 吞戴維斯出賽首敗

NBA／葛佛復出獨行俠卻遭籃網逆轉 吞戴維斯出賽首敗
NBA／復出拿12分籃網近1個月首連勝 戴維斯：想讓隊友得以喘息

NBA／復出拿12分籃網近1個月首連勝 戴維斯：想讓隊友得以喘息
NBA／不願提前關機 獨行俠戴維斯堅持復出今出戰籃網

NBA／不願提前關機 獨行俠戴維斯堅持復出今出戰籃網

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松