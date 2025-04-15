屋崙Burdell餐廳 獲Food & Wine評選為美國最佳餐廳

屋崙著名餐廳Burdell 獲Food & Wine magazine評選為美國最佳餐廳。（取自Instagram）

媒體SFGATE報導，據「美食與美酒」（Food & Wine）雜誌報導，屋崙（Oakland）著名的靈魂料理（soul food）餐廳Burdell榮獲美國最佳餐廳稱號。

「美食與美酒」本月初發布了年度全球美食家獎（Global Tastemakers Awards），除美國最佳餐飲城市外，還評選出了美國最佳餐廳。Burdell於去年夏天被列入夢寐以求的「米其林指南」（Michelin Guide），在該雜誌評選的美國最佳15家餐廳中名列第一，並在美國最佳綜合獲獎餐廳中名列第一。

廚師長戴維斯（Geoff Davis）告訴 SFGATE：「今天一覺醒來，真是驚喜萬分。我們為團隊的辛勤工作以這種方式得到認可感到非常激動。這是一場大勝。不僅是我們的團隊，還有靈魂料理、本地可持續農業、牧場和屋崙，這些都值得更多的愛。」

Burdell名列美國頂級餐廳名單，這些餐廳包括紐約市被列入「米其林指南」的Musket Room餐廳和芝加哥的Virtue餐廳（由James Beard Award獲獎廚師Erick Williams主理）。位於洛杉磯 藝術區（Arts District）的韓裔美國人餐廳Yangban是唯一一家入選美國15大餐廳榜單的加州 餐廳，在榜單上排名第7位。

「Food & Wine」雜誌還評選出了美國十大餐飲城市，舊金山 （San Francisco）排名第 8，洛杉磯排名第 3。在該榜單中，紐約擊敗了加州的兩個城市，成為美國最佳城市。

Burdell 於2023年秋季開業，主廚戴維斯曾在舊金山備受讚譽的前Aqua餐廳和Geyserville的Cyrus等餐廳工作過，他對這裡的經典靈魂料理進行了重新設計。

戴維斯曾將他的菜單描述為 「精緻的 」靈魂料理，因為它採用了優質食材和烹飪技術。過去的菜單包括雞肉和華夫餅的改良版，將酪乳華夫餅和炸雞換成了雞肝醬配玉米麵華夫餅。經典的煮花生開胃菜是菜單上的主食，仍然使用tasso香料和花生味噌製作。

在開業不到兩年的時間裡，Burdell就獲得了許多榮譽，包括去年被列入「米其林指南」，以及被「美食與美酒」評為2024年年度餐廳。