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綠野仙蹤劇院上演 聖塔克拉拉市長親臨

記者龔玥／聖荷西報導
聖塔克拉拉市市長吉爾莫（上排右三）與小演員們合影。（聖塔克拉拉市政府提供）
聖塔克拉拉市市長吉爾莫（上排右三）與小演員們合影。（聖塔克拉拉市政府提供）

鐘斯少年劇院（ Roberta Jones Junior Theatre）日前上演經典劇碼「綠野仙蹤」，以絢麗的服裝、精采的表演和富有想像力的布景，將觀眾帶入奧茲國的奇幻世界。這場由年輕演員們傾情演繹的舞台劇，展現聖塔克拉拉青少年藝術的蓬勃活力，也彰顯了社區的創造力與凝聚力。

演出當天，聖塔克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）親臨現場，並與戲劇中的「市長」進行幽默而富有創意的交流。兩位「市長」就「磚路維護」、「龍捲風準備」以及「如何歡迎來自堪薩斯州的遊客」等話題展開「深入探討」，現場氣氛輕鬆愉快。這一巧妙互動不僅讓觀眾捧腹大笑，也突出了該劇對領導力與智慧的深刻寓意—無論是管理真實世界的城市，還是童話世界裡的小鎮，都需要勇氣、智慧和愛心。

「綠野仙蹤」改編自鮑姆（L. Frank Baum）的經典童話，並忠實呈現1939年電影版中的標誌性歌曲和經典場景。年輕演員們用熱情和才華賦予角色鮮活的生命力，他們精湛的歌唱、舞蹈和表演令觀眾沉浸其中。觀眾席上不時響起熱烈的掌聲，孩子們的燦爛笑容和充滿活力的演繹贏得滿堂喝彩。

吉爾莫表示，這些青少年作品不僅僅是娛樂，更是對未來藝術家、領袖和故事講述者的投資。

鐘斯少年劇院多年來始終是聖塔克拉拉文化景觀的重要組成部分，培養了一代又一代表演者，並留下深遠的創意遺產。

台劇 堪薩斯州 龍捲風

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