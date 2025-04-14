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桑尼維爾市地球日慶典 打造綠色生活新日常

記者龔玥╱聖荷西報導
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現場有不少攤位。（記者龔玥/攝影）
現場有不少攤位。（記者龔玥/攝影）

近日，桑尼維爾市政中心舉辦一年一度的地球日慶典活動，吸引大批市民參加，展現對地球環境的關懷與行動力。活動以親子同樂、永續教育為主軸，融入音樂、美食、互動體驗，打造一場綠色生活的城市派對。

桑尼維爾市長克萊恩（Larry Klein）來到現場參與活動。他肯定社區在環保上的努力，並強調市府將持續推動綠色政策，與市民一同為下一代創造更乾淨、健康的未來。

克萊恩感謝市民對永續議題的積極參與。他說，地球日不僅僅是個節日，更是一種生活態度，他很自豪桑尼維爾社區正齊心打造一個更環保、更具未來感的生活環境。

活動鼓勵居民以低碳方式前來會場。民眾可在代客區檢查自行車的安全性，輕鬆漫步參加活動。橫跨市政中心與West Olive大道的活動場域集結了數十個非營利與社區組織攤位，展示與日常生活息息相關的環保議題，包括如何將家中能源從天然氣轉為電力、開始自家堆肥、安裝太陽能板等。

不只大人，孩子們也有屬於他們的「永續天地」。小朋友們在義工的協助下製作可愛又有意義的再生紙卡片與自然素材工藝品，還能近距離撫摸兔子，並開心地領取綠色宣導小禮物，如可重複使用的布袋或貼紙，讓環保從童年開始紮根。紅木樹林中的圓形劇場則化身社區表演舞臺，以環保主題戲劇與親子互動節目，為整場活動注入滿滿活力。

除了豐富的知識與娛樂，活動也讓人們的味蕾有了綠色體驗。主辦單位邀請本地餐車提供多樣的午餐與甜點，民眾三五成群席地而坐，在草地上野餐、欣賞表演，構成了一幅現代城市中難得的社區協力與環保和諧圖景。

除了展攤與活動，現場還安排由專業樹藝師帶領的「城市樹冠之旅」，帶領民眾走讀市政中心周圍的樹木，介紹各種本地樹種的特性與在城市氣候調節中的角色。

整場活動無論在教育性、趣味性還是社區參與度上都獲得市民一致好評，許多家庭表示，希望未來地球日能成為一年中最重要的親子活動之一，也期待將學到的環保行動落實在日常生活中。

桑尼維爾市長發言。（記者龔玥/攝影）
桑尼維爾市長發言。（記者龔玥/攝影）
桑尼維爾地球日活動上的表演。（記者龔玥/攝影）
桑尼維爾地球日活動上的表演。（記者龔玥/攝影）
桑尼維爾地球日活動人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）
桑尼維爾地球日活動人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）

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