BART疫情後經營陷困 市中心車站狀況糟

州參議員威善高和阿瑞昆周一提出了一項立法，授權灣區最多五個縣對銷售稅措施進行投票，為公共運輸提供資金。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自從疫情 徹底打亂了灣區 的通勤模式後，灣區捷運(BART） 的年乘客量一直難以上升到接近2019年的水平。

舊金山市中心車站的客流量損失巨大， BART最偏遠的車站也出現了不成比例的下降。

與2019年相比，從東灣車站往返舊金山市中心的車次減少得更多，2024年的車次比疫情之前減少了75%，舊金山市中心四個車站Civic Center站、Powell站、Montgomery站和Embarcadero站，每個車站的乘車人次都下降了約 70%或更多。North Concord站的乘客量下降了66%以上，Warm Springs站的乘客量減少了72%，Millbrae站減少了67%。

其中一些減少的原因比較容易解釋。正如BART發言人卓斯特（Alicia Trost）所指出的，Warm Springs站在2019年是BART最南端的站點。但2020年Milpitas 站和Berryessa站啟用，將部分乘客轉移到了那裡。而Millbrae作為從半島出發的Caltrain服務的換乘點，也同樣面臨困境，平日的服務時間從每15分鐘一班減少到每20分鐘一班。

但郊區其他車站的乘客量下降幅度幾乎一樣大，反映出人們的行為發生了變化，因為他們不再需要考慮哪個車站有停車場或哪個車站的列車會滿員。

BART 官員在6月份報告中指出，恢復情況較好的BART車站往往服務於低收入社區和車輛較少的社區。與此同時，外圍富裕社區的工人可能會將更多的出行轉移到汽車上，或繼續遠距工作。

與全國其他交通機構相比，BART更為依賴票價收入，這種轉變使該交通機構面臨財政懸崖，有可能導致列車等待時間延長、車站和線路關閉以及服務時間受限。官員們指出，這反過來又可能意味著乘坐公交車的人數減少，道路上的汽車更多，交通更繁忙，停車位更少。

2025年的頭兩個月，BART系統的整體乘客量略高於2024年的頭兩個月，但仍不到2019年前兩個月乘客量的一半，因此乘客量的全面恢復是一個遙遠的目標。

當地官員正在努力尋找各種方法，以避免公交公司採取可能導致系統徹底崩潰的嚴厲措施。州參議員威善高（Scott Wiener）和阿瑞昆（Jesse Arreguín）最近提出立法，授權灣區最多五個縣對銷售稅措施進行投票，為公共運輸提供資金。