我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

BART疫情後經營陷困 市中心車站狀況糟

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州參議員威善高和阿瑞昆周一提出了一項立法，授權灣區最多五個縣對銷售稅措施進行投票，為公共運輸提供資金。（電視新聞截圖）
州參議員威善高和阿瑞昆周一提出了一項立法，授權灣區最多五個縣對銷售稅措施進行投票，為公共運輸提供資金。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自從疫情徹底打亂了灣區的通勤模式後，灣區捷運(BART） 的年乘客量一直難以上升到接近2019年的水平。

舊金山市中心車站的客流量損失巨大， BART最偏遠的車站也出現了不成比例的下降。

與2019年相比，從東灣車站往返舊金山市中心的車次減少得更多，2024年的車次比疫情之前減少了75%，舊金山市中心四個車站Civic Center站、Powell站、Montgomery站和Embarcadero站，每個車站的乘車人次都下降了約 70%或更多。North Concord站的乘客量下降了66%以上，Warm Springs站的乘客量減少了72%，Millbrae站減少了67%。

其中一些減少的原因比較容易解釋。正如BART發言人卓斯特（Alicia Trost）所指出的，Warm Springs站在2019年是BART最南端的站點。但2020年Milpitas 站和Berryessa站啟用，將部分乘客轉移到了那裡。而Millbrae作為從半島出發的Caltrain服務的換乘點，也同樣面臨困境，平日的服務時間從每15分鐘一班減少到每20分鐘一班。

但郊區其他車站的乘客量下降幅度幾乎一樣大，反映出人們的行為發生了變化，因為他們不再需要考慮哪個車站有停車場或哪個車站的列車會滿員。

BART 官員在6月份報告中指出，恢復情況較好的BART車站往往服務於低收入社區和車輛較少的社區。與此同時，外圍富裕社區的工人可能會將更多的出行轉移到汽車上，或繼續遠距工作。

與全國其他交通機構相比，BART更為依賴票價收入，這種轉變使該交通機構面臨財政懸崖，有可能導致列車等待時間延長、車站和線路關閉以及服務時間受限。官員們指出，這反過來又可能意味著乘坐公交車的人數減少，道路上的汽車更多，交通更繁忙，停車位更少。

2025年的頭兩個月，BART系統的整體乘客量略高於2024年的頭兩個月，但仍不到2019年前兩個月乘客量的一半，因此乘客量的全面恢復是一個遙遠的目標。

當地官員正在努力尋找各種方法，以避免公交公司採取可能導致系統徹底崩潰的嚴厲措施。州參議員威善高（Scott Wiener）和阿瑞昆（Jesse Arreguín）最近提出立法，授權灣區最多五個縣對銷售稅措施進行投票，為公共運輸提供資金。

舊金山 灣區 疫情

上一則

Jagalchi打造生活體驗場 顧客大排長龍

下一則

佔領校園建築 史丹福12名抗議者被控罪

延伸閱讀

十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲

十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲
洛城社區爆大規模持刀殺人 多人受傷 3人情況危急

洛城社區爆大規模持刀殺人 多人受傷 3人情況危急
入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展
世界日報舊金山社攜手美亞婦聯 4/26辦慈善素食宴

世界日報舊金山社攜手美亞婦聯 4/26辦慈善素食宴
舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 5/1甲骨文球場登場

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 5/1甲骨文球場登場

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
矽谷的托兒服務費用高昂，供需失衡。(Naomi Shi/ Pexels)

矽谷托兒名額少、價格超房貸 雙薪家庭收入高也吃不消

2025-04-08 17:32

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅