十鼓擊樂團5月登陸灣區 傳遞台灣之聲
為慶祝2025年美國台灣傳統周，僑務委員會攜手金山灣區華僑文教服務中心，特別邀請享譽國際的台灣十鼓擊樂團於5月10日至11日來到灣區演出，透過主題「台灣躍動」，以氣勢磅礡的擊樂及創新的跨界編制，向灣區主流社會展現台灣豐富多元的文化底蘊。
僑教中心主任莊雅淑，北加州台灣文化體育協會首席顧問傅紅玉，會長林宏達，文化節主委馬培鈞等參與了13日舉行的記者會。
十鼓擊樂團為台灣當代最具代表性的擊樂表演團體之一，不僅曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立音樂獎等國際提名與肯定，其作品風格融合傳統與現代，從台灣自然景致、民俗文化中汲取靈感，透過節奏強烈的鼓樂、傳統樂器及現代搖滾編曲，創造極具視覺與聽覺張力的跨界演出。
今年台灣傳統周活動由金山灣區文教中心統籌，主任莊雅淑指出：「每年五月是向世界展現台灣文化的最佳時機。台灣與世界交朋友，文化是最有力的橋樑。這次十鼓擊樂團來到灣區，不僅是藝術的展演，也是文化的傳遞，更希望藉由活動激發年輕僑胞的創意與參與。」
活動將於5月10日中午及下午，於舊金山著名地標聯合廣場（Union Square）舉行兩場免費精華演出，每場30分鐘，現場並有台灣特色小吃、民俗體驗與互動活動，歡迎民眾自由參與，沉浸在道地的台灣風情中。5月11日母親節周日下午3時，十鼓擊樂團將於紅木城的Fox Theater進行70分鐘的完整劇場演出，門票分為35元至90元。
此次訪演特別結合在美第二代台美青年組成的台美公民聯盟-舊金山分會（TAP-SF）及矽谷僑青家庭成立的北加州台灣文化體育協會兩大社團共同籌畫，展現海內外台灣人世代傳承、共融共創的精神。
北加州台灣文化體育協會多年舉辦國際童玩節，深耕灣區社區會長林宏達指出：「這是我們首次承接僑委會訪演活動，5月11日正逢母親節，我們誠摯邀請大家攜家帶眷一同欣賞十鼓擊樂團精采演出，一起用藝術向母親致敬。」
值得一提的是，十鼓擊樂團背後還有一段動人故事。為守護在地歷史與兒時記憶，該團不惜投入資源，將位於台南的百年糖廠——仁德糖廠，從廢墟中蛻變為文創園區，透過鼓陣藝術活化空間，打造出融合歷史、藝術與觀光的文化新地標。其故事更被改編成電影「加油！男孩」，成為台灣藝文界的勵志典範。
此次灣區演出將以「台灣躍動」為主題，用節奏鮮明的鼓聲與舞臺設計描繪台灣從山林溪穀到城市脈動的生命力，展現台灣人堅韌、進取的精神，也象徵文化在傳統與創新之間的動態傳承。
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