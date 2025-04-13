Nokia聖荷西建新廠 創數百就業機會 市長：提供新動力

Nokia計畫在聖荷西大型科技生產中心新增多達200個工作崗位。（取自Iconfinder）

根據「信使報」（Mercury News）報導，科技和電信巨頭Nokia計畫在聖荷西 （San Jose）建立一個大型製造中心，這個生產中心將創造數百個新的工作崗位。

根據聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和加州民主黨聯邦眾議員 帕內塔（Jimmy Panetta）辦公室發布的信息，Nokia計畫在San Ignacio路6373號建立一個光子半導體（photonic semiconductor）製造中心。

馬漢在其辦公室發給「信使報」的評論中說：「這座新工廠將為半導體生產提供動力，並為聖荷西創造數百個就業機會。」

新科技綜合體的到來為灣區 科技產業在2025年的艱難開局帶來了希望。

根據Beacon Economics從州就業發展部（Employment Development Department）官方勞動力報告中得出的季節性調整估算，2025年前兩個月，灣區雇主共淨削減了8700個職位。隨著2025年的到來，科技行業的就業困境可能會拖累灣區的整體就業市場。

EDD的報告顯示，在2025年的前兩個月，灣區共淨減少了9900個工作崗位，其中包括1月和2月非農就業崗位的減少。

根據LoopNet商業地產列表資料庫顯示，Nokia正在聖荷西南部的一棟建築內建立新的光子晶片生產中心，該建築總面積達8萬2100平方英尺。

2025年2月，總部位於芬蘭（Finland）的Nokia公司以23億美元完成了對總部位於聖荷西的光網絡設備和系統生產商和供應商Infinera公司的收購。交易完成後，Infinera加入了Nokia光網絡業務。

Nokia首席執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）在收購Infinera時說：「這項交易將大大提高我們在光網絡領域的規模和盈利能力，使我們能夠加快創新步伐，滿足人工智慧AI時代的要求。」

馬漢市長和帕內塔眾議員表示，除了在聖荷西南部的Nokia中心有望創造多達200個永久性技術工作崗位外，光子半導體製造綜合體的創建還將帶來數百個建築工作崗位。

馬漢和帕內塔發布的新聞稿稱：「該半導體製造廠的光子集成電路技術為全球數據網絡和AI基礎設施提供了動力，鞏固了聖荷西作為矽谷之都的地位。」