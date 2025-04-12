2號監獄新藥房 援1.4萬羈押者醫療

舊金山縣2號縣監獄全新藥房正式啟用。(舊金山縣警提供)

舊金山 縣警長宮本（Paul Miyamoto）10日宣布，2號縣監獄全新藥房啟用，將為每年超過1萬4000名羈押者提供更完善的藥品支持，促進犯人出獄後的健康福祉。

在剪綵儀式上，宮本聯同市公共衛生局監獄健康服務處（Jail Health Services）、工務局代表一同為藥房剪綵。該藥房佔地600平方呎，工程經費由州衛生照護服務局（DHCS）透過CalAIM「司法涉入計畫」（Justice Involved Initiative）PATH 補助金資助。

「這不只是城市公共健康服務的新篇章，更是改善弱勢群體健康的重要一步。」宮本說，「我們為最弱勢的群體提供醫療協助，不僅會幫助他們重返社會，也可能節省高額醫療與救護資源的支出。」

藥房由監獄健康服務處負責營運，具備提供至少30天處方藥的能力，有助減少嫌犯出獄後治療中斷的風險。舊金山是全國首批啟動該計畫的六個縣之一。

市衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）指出，CalAIM改變了我們對健康與重返社區的看法，讓離開司法系統的人能獲得連貫照護、保持健康、穩定生活，避免再次落入監獄。

藥房原本的空間為員工休息室，改建工程耗資54.5萬元，包括裝設新櫃檯、洗手槽、水暖系統與電力設備。前藥局 設於同棟建築內，但空間狹小且老舊。

該計畫的補助金也將支付藥局前18個月的人事費用，後續由Medi-Cal報銷出獄用藥的相關支出。

「這是健康平權的展現。」監獄健康服務處主任普拉特（Lisa Pratt）說，「透過CalAIM的改革，我們能讓所有符合資格人士在出獄時即刻領到所需藥物，幫助他們成功重返社區。」

CalAIM「司法涉入計畫」由舊金山縣監獄與市公共衛生局於今年4月1日共同啟動的計畫，至今已有超過190人獲得服務，預期每年可協助超過4000名弱勢群體，包括藥物濫用者、精神病患、孕產婦、青少年與曾為寄養童的年輕人等。