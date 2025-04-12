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囚犯訓練服務犬 聖昆汀監獄成效卓著

編譯林思牧╱綜合報導
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在聖昆汀監獄的中庭，囚犯訓犬師班華牽著兩隻正在接受訓練的幼犬 (美聯社)
在聖昆汀監獄的中庭，囚犯訓犬師班華牽著兩隻正在接受訓練的幼犬 (美聯社)

聖昆汀重刑犯監獄兩年前啟動一個由囚犯訓練服務犬的計畫，第一批訓練出的兩隻服務犬，日前回到監獄與訓練師團聚。當牠們與舊主相見時，一邊是興奮流淚，一邊是激動搖尾，場面十分感人。

美聯社報導，北加州聖塔羅薩的「犬類夥伴」（Canine Companions）非營利組織在2023年4月開始與聖昆汀合作，第一批四名囚犯中包括班華（Chase Benoit）與韓森（Jared Hansen）。在兩人的4呎乘10呎的小牢房中，犬類夥伴提供兩隻四個月大的幼犬讓他們照顧與訓練。

狗養到16個月大時離開監獄，進一步訓練後免費贈給殘障人士。3月28日兩隻狗回到監獄與舊主重逢，班華和他養的狗擁抱在一起。班華指出，這個計畫讓他找到了一生所追尋的人生意義，那就是做出一些對別人、對社會有益的事。班華因為二級謀殺被判處15年至終身的監禁。

那隻狗後來被贈給失聰人奎格利（Robert Quigley），班華經由手語師向奎格利說：「我真高興你喜歡牠，你們之間已有很深的友情。」奎格利則回應：「我和牠每天24小時都在一起，不管去哪裡我都帶著牠。」奎格利去年才從大學畢業，他在11月份得到這隻服務犬。

由於這項訓練計畫相當成功，如今該項目已有16名囚犯訓練師，正在受訓的幼犬有八隻。囚犯訓練師向狗傳授大約20項基本技能，包括取物、坐下和緊跟著主人行走。狗狗離開監獄後，還要接受專業訓練師大約六個月的晉級訓練。

被關押在聖昆丁監獄並參與該計畫的犯人，罪名包括銀行搶劫、槍支犯罪和謀殺等。只有「自謀生計單位」的囚犯才可以申請從事幼犬訓練。犬隻夥伴組織全國小狗計畫主任德恩（James Dern）表示，有過虐待動物或兒童犯罪紀錄的囚犯不得參加。

德恩表示，由於監獄小狗飼養員在狗身上投入了大量的時間和精力，在監獄計畫中接受訓練的狗成為服務犬的成功率比其他狗高出 10%。

加州 北加 槍支

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