持Real ID搭國內航班 5月7日上路

民眾要在5月7日前申領真實身分證，才能搭乘國內航班。加州的身分證右上角有金熊標誌。(DMV官網)

根據加州 車輛管理局（DMV ）發布的新聞稿，自今年5月7日起，美國聯邦政府將開始執行 Real ID 規定。簡單來說，如果你的駕照不是Real ID，那麼就可能無法通過機場安檢，也將無法搭乘國內航班。

民眾需先在DMV官網上填寫申請表格並上傳所需文件，再攜帶這些文件前往DMV現場辦理。若先完成線上預約與申請，現場流程約15分鐘即可完成。

Real ID是一種符合聯邦安全標準的駕照或身分證，卡片上會印有一顆星星。以加州為例，駕照右上角有一隻金色熊，熊內有星星的標誌，就是Real ID。

申請時需提供以下文件：出生證明或護照 、社會安全號碼（如SSN卡）、合法居留證明（綠卡、公民證等）、兩份地址證明（水電費帳單或租賃合約）。

根據國土安全部（Department of Homeland Security）說法，護照仍可作為登機證件使用。不過，若希望日後僅憑駕照或州政府核發的身分證順利搭乘國內航班，則仍需申辦Real ID。

運輸安全管理局（TSA）表示，5月7日開始雖是正式生效日，但將採取「分階段執行」策略，初期可能對未持Real ID的旅客進行額外檢查，不會立刻拒絕登機，目的在於減少混亂與影響旅客行程。

DMV呼籲民眾盡快檢查自己手上的駕照是否已為Real ID，以免臨時出行受阻。如果尚未換證，應儘早上網預約，準備好相關文件完成申請。