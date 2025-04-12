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走出家門上街玩 聖荷西周日封街開趴

記者龔玥╱聖荷西報導
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現場將有演出。（圖源vivacallesj官網）
現場將有演出。（圖源vivacallesj官網）

聖荷西市將於4月13日上午10時至下午3時，迎來今年首場 Viva CalleSJ 活動，這是一場城市級的開放街道盛會，邀請市民走出戶外，步行、騎自行車、滑輪或單純享受城市風景，重新探索自己熟悉卻又充滿驚喜的家園。

由聖荷西市公園、娛樂與社區服務局（PRNS）主辦的這項免費活動，將封閉市中心與東聖荷西的多條道路，打開城市街道的想像力。「像 Viva CalleSJ 這樣的活動展現了聖荷西的活力與包容精神，」聖荷西市城市經理珍妮佛·馬奎爾（Jennifer Maguire）說，「我為我們持續創造這些公共空間感到自豪，讓人們能連結彼此、享受樂趣，並體驗我們城市最美好的樣貌。」

市長馬特·馬漢（Matt Mahan）也盛讚：「Viva CalleSJ 就是讓聖荷西與眾不同的關鍵–鄰里間相聚、探索我們的城市並建立社區感。無論是與老友重逢，還是發現你新的最愛小店，這都是一場對聖荷西創意、多元與溫暖人心精神的慶典。」

這場街頭嘉年華不僅好玩，也具備實質效益。根據聖荷西州大米內塔交通研究所的研究，近78%的與會者表示會在活動當天支持在地商家，76%的人表示與鄰居的連結感增強，80%的人在活動中發現了新店家或社區資源。

本次活動設有三大主題活動中心，分別為聖詹姆士公園（ St. James Park）、泰咪恩公園（Tamien Park）愛瑪·普魯斯農場公園（Emma Prusch Farm Park）。每個中心都設有補水站、洗手間、緊急醫療支援與免費自行車維修服務。

此外，沿途還有小輪車特技表演，將於南市場街與公園大道上演輪上炫技；拉丁美洲圖書館分館將聯合青年團體呈現賦權活動；交通部門與「我們的城市森林」則在南國王路與故事路一帶舉辦植樹行動。

活動路線採雙向設計，民眾可隨時從任一點加入，自由探索沿線的街頭藝術、當地美食、現場音樂與多樣化的表演活動。

聖荷西市13日推出 Viva CalleSJ 活動。（圖源vivacallesj...
聖荷西市13日推出 Viva CalleSJ 活動。（圖源vivacallesj官網）

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