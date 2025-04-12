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聖他克拉拉健康美甲計畫 擴大至美髮沙龍　

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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聖他克拉拉縣再創全州首例，將「健康美甲沙龍計畫」擴展至提供美甲服務的美髮院。(取自Giorgio Trovato/ Unsplash)
聖他克拉拉縣再創全州首例，將「健康美甲沙龍計畫」擴展至提供美甲服務的美髮院。(取自Giorgio Trovato/ Unsplash)

聖他克拉拉縣再創全州首例，將「健康美甲沙龍計畫」（Healthy Nail Salon Program）首度擴展至提供美甲服務的美髮院，首批16家沙龍正式加入行列。該計畫旨在減少從業人員及顧客暴露於有害化學物質的風險，提升美容產業的健康與安全標準。

這項計畫由縣公共衛生部轄下的環境健康部門推動，自2015年推出以來，已有109家美甲店參與，為全加州最多。此次納入美髮沙龍，不僅擴大保護範圍，也象徵地方政府對勞工健康與美容產業安全的重視。

美甲產品中常含有甲醛、甲苯與鄰苯二甲酸鹽等有害物質，長期接觸恐引發哮喘、神經系統損傷及生殖健康問題。聖縣這項計畫提供店家訓練，協助改善通風、使用低毒產品，並教導妥善處理廢棄物，有助從源頭減少危害。

「我們自2016年起就參與此計畫，承諾打造對顧客與員工更安全的環境，」聖荷西Blossom Nail Spa業主杜琳達(Linda Do，音譯)說，「這是業界該有的標準。」

金寶市Natural Nails Boutique業主艾維利諾(Trang Eveleno）也說：「我們優先考量員工與顧客的健康，使用安全產品與適當通風，創造更舒適的工作與服務空間。」

縣議會議長李洲曉（Otto Lee）指出，該計畫因地方業者熱情參與，成為全州規模最大。

縣環境健康部主任恩德伍德(Marilyn Underwood）強調：「這是免費且自願的計畫，擴及美髮沙龍可讓更多人受惠。我們鼓勵更多店家加入。」

獲認證沙龍會張貼「健康美甲沙龍」標誌。縣府團隊將持續走訪社區、舉辦宣導活動，擴大計畫影響力，讓健康與美麗同行。

加州 聖荷西

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