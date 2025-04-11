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北加州慈濟街頭募款 馳援緬甸強震

記者江碩涵／聖荷西報導
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慈濟北加州分會4月6日上午開始幾十位師兄、師姐在庫比蒂諾永和超市兩個門口募愛募款。（慈濟提供）
慈濟北加州分會4月6日上午開始幾十位師兄、師姐在庫比蒂諾永和超市兩個門口募愛募款。（慈濟提供）

緬甸遭受規模7.7強震後，各地出現大規模損毀，無數家庭和社區亟待救援。慈濟整備就緒，將為災民提供物資援助和心靈關懷，並協助面臨巨大挑戰的災民，在斷壁殘垣中重建生活。慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為眾多無情天災受到影響的災民，共同付出最即時的急難救助關懷。

慈濟北加州分會4月6日上午開始幾十位師兄、師姐在庫比蒂諾永和超市兩個門口募愛募款。捐款的人背景不同，有人說中文、有人說英文。一位緬甸移民女士說，她的家人在緬甸，還好不在災區，所以沒有受到影響，她很感動看到慈濟為緬甸募款。有幾家聽到是慈濟在募款，也說很放心，他們看到地震的新聞想捐款，但是不知道捐給誰，今天看到慈濟，就可以放心。也有人身上沒有現金，將海報拍下QR Code後在網路上捐款。

同天另有一群慈濟師兄、師姐在薩拉度加獅子城超市為緬甸地震受災鄉親們展開募款的行動。星期日早晨購物買菜的人不少，薩拉度加獅子城超市第一梯次志工精神飽滿地問候往來民眾，上午10時多，一對華裔母女走來，約莫小學一年級的小女孩，以虔誠歡喜的心，投下這次勸募捐款。媽媽主動告知志工，小女孩是慈濟三谷人文學校的學生。

另一位華裔先生先投了第一次捐款，過了10多分鐘後，又帶了他學步中的幼子投下另一筆捐款。一個半小時內，收到將近10位捐款，有華裔與非華裔者，包括印度裔與西語裔。

慈濟表示，目前緬甸道路受阻，外部物資運送困難，慈濟現階段正積極串接進入災區的國際組織，了解災情以及能提供的資源，透過多方協力，一起為援助緬甸。另外曼谷大樓倒塌，多國救援團隊要在黃金72小時內進駐搶救，急需精通中英泰三語的翻譯人員，慈濟志工也應邀徹夜守候，隨時為救災行動提供助力。

慈濟這次也有100萬美元的等額捐款，讓捐款的愛加倍。捐款活動至4月30日止，更多細節可上美國慈濟官網，網址：https://tzuchi.us/。

慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為...
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為眾多無情天災受到影響的災民，共同付出最即時的急難救助關懷。（慈濟提供）
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為...
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為眾多無情天災受到影響的災民，共同付出最即時的急難救助關懷。（慈濟提供）
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為...
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為眾多無情天災受到影響的災民，共同付出最即時的急難救助關懷。（慈濟提供）
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為...
慈濟的矽谷志工4月6日起在各商場超市門口，為強震賑災向社區民眾募心募愛，希望能為眾多無情天災受到影響的災民，共同付出最即時的急難救助關懷。（慈濟提供）
慈濟這次也有100萬美元的等額捐款，讓捐款的愛加倍。捐款活動至4月30日止，更多...
慈濟這次也有100萬美元的等額捐款，讓捐款的愛加倍。捐款活動至4月30日止，更多細節可上美國慈濟官網，網址：https://tzuchi.us/。（慈濟提供）

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