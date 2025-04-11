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經文處連辦3場南灣「行動領務」 方便矽谷僑胞

記者江碩涵／聖荷西報導
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舊金山台北經濟文化辦事處公布今年4月25日、5月23日、6月27日在南灣僑教中心舉辦「行動領務」，受理民眾申辦「換發護照」及「授權書」、「出生、死亡證明」、「結婚證明」、「居住國外證明」等申請案，對住在南灣矽谷的台僑來說交通便利許多。經文處指出，有意辦理領務的民眾，4月14日上午9時起在經文處網站www.tecosf.com上網預約，印出確認單，就能在預約的時間辦理文件。

經文處表示，預約成功的民眾可於這三日的上午10時至下午1時，將已填妥的表格及應備的文件直接帶到南灣僑教中心一樓多功能廳櫃台辦理相關業務，現場僅提供收件服務，不發件也無法速件處理，僅限本人親自辦理，不接受代辦。行動領務當日僅受理42位民眾，包含網路預約34位、現場發放號碼牌給80歲以上僑胞8位，額滿不再受理。

為節省等候時間及提高服務品質，經文處提醒，民眾抵達僑教中心一樓領務櫃台前，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票（cashier check）或匯票（money order）支付，抬頭請寫TECO，現場恕不找零，亦不接受個人支票與信用卡。倘若文件不全，恕無法收件。

首次申請護照、遺失護照、辦理入國證明書等仍請親至舊金山辦事處辦理，其他各項領務業務建議採郵寄申請，相關申請資料可寄至經文處，收件人為TECO，並請註明申辦業務，如護照、簽證、授權書、入國證明書等。地址為345 4th Street, San Francisco, CA 94107。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考經文處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。民眾如有疑問，可電郵：[email protected]或致電415-362-7681洽詢。南灣僑教中心地址為：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。

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