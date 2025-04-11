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聖荷西4月12日舉辦春季尋蛋 藏神秘大獎

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西舉辦尋找彩蛋活動。（取自臉書）
聖荷西舉辦尋找彩蛋活動。（取自臉書）

春天的腳步悄然而至，尋找彩蛋與創意手作將齊聚聖荷西。卡姆登社區中心（Camden Community Center）4月12日將舉辦一年一度的春季尋蛋活動，為家庭打造一個寓教於樂、充滿節慶氛圍的早晨。

活動當天上午9時在卡姆登社區中心多功能廳（3369 Union Ave, San Jose, CA 95124）開幕，場地將變身為春日樂園，主辦單位精心安排了年齡分區的彩蛋尋寶遊戲，鼓勵孩子們在自然環境中奔跑、探索與合作。

其中上午10時30分至10時50分登場的尋蛋活動，是專為兒童設計的，家長不得陪同進入尋蛋區，以鼓勵小朋友自主參與。主辦單位提醒，參加者需自備拾蛋袋或籃子，並務必於活動開始前15分鐘領取腕帶入場。

除了尋蛋，活動現場還設有春季主題的手工藝工作坊與互動遊戲，參與者可以動手製作自己的彩蛋裝飾、花朵掛飾等節慶作品，培養創造力的同時，也留下溫馨回憶。而尋找到「金券」彩蛋的小朋友，將獲得特別神秘大獎，更為活動增添驚喜與樂趣。

主辦單位建議民眾依當天氣候適當著裝。歡迎民眾攜家帶眷，一同踏入春天的節奏，在尋蛋與手作中感受社區的溫暖與活力。

聖荷西

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