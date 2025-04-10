YIMBY團體告庫比蒂諾 違反建商補救措施

YIMBY團體控告庫比蒂諾違反「建商補救措施」。針對訴訟，庫比蒂諾市並未予以置評。(圖取自庫比蒂諾市府臉書)

支持住房團體「YIMBY Law」本周對庫比蒂諾(Cupertino)提出兩起訴訟，稱市府拒絕多項可增加數十間新住房的提案，違反州法。

「聖荷西 信使報」報導，根據建商補救措施(builder′s remedy provision)提交的兩分初步提案：Vista Heights以及Schofield Drive，在申請過程面臨許多阻礙。

建商補救措施是加州 的法務工具，允許開發商繞過當地的分區與規畫要求、建造更大的住房計畫，尤其是可負擔住房。

根據「YIMBY Law」新聞稿，訴訟目的是迫使庫比蒂諾處理這兩份申請案，確保其遵守「加州住房責任法案」(California Housing Accountability Act)，並滿足加州要求的最低住房數量。庫比蒂諾必須於2031年之前，批准建造4588間新房屋，其中1880間被指定提供給低收入 家庭。

針對訴訟，庫比蒂諾市並未予以置評。

加州建商補救住房措施規定，開發商再提交初步申請後、有180天時間提交完整申請，否則申請將失效。開發商有90天時間解決申請期間缺少的任何資料。

YIMBY Law董事普斯曼(Billian Pressman)聲明，庫比蒂諾對法律的解釋是，開發商在第一次修訂請求後、僅有90天時間完成任何更新。他認為，這將允許市府在90天期限結束前的數小時內，要求更多工作要求、例如改變大型項目等，作法不切實際，如此做顯然是為了避免蓋房，正如過去數十年所做。

若市府未獲得州府批准「住房要素」(Housing Element)，根據建商補救措施提交申請、不得立即被拒。Vista Heights以及Schofield Drive兩個住房項目申請，是於去年5月庫比蒂諾市獲得州府批准住房要素之前提交。

Schofield Drive項目申請要求在Faria小學附近的一塊空置住宅地點、建造一棟五層樓高建築，內設有20個住房單位。這項提案去年遭到社區強烈反對，認為這項開發案將導致原本已密集的獨棟住宅區，增加交通堵塞與安全問題。

Vista Heights項目是一項33間住房計畫，包括獨棟住房與7間連棟房屋，位在可俯瞰Linda Vista公園的山上。這個地點過去是採石場，目前空置。

相關訴訟迫使各市府遵守州法、提醒他們遵守建商補救措施，但是各城市對建商補救措施的解釋，一直存在爭議。上周，洛斯蓋圖市向聖塔克拉拉縣高等法院提出訴訟、要求解釋這類計畫的申請流程。