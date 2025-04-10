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亞太裔領袖訓練營 公布新學員名單

記者江碩涵╱聖荷西報導
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亞太裔領袖基金會（Asian Pacific American Leadership Foundation，APALF）9日宣布，2025年「領袖與候選人訓練營」最新學員名單，入選者皆為亞太裔（AAPI）社區領袖。自2004年創立以來，該訓練營一直是有志投身公共服務的亞太裔領袖首選的培訓課程。

APALF訓練營至今已協助無數亞太裔民選領袖開啟從政之路，歷屆學員包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、前加州主計長余淑婷（Betty Yee）、舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、班恩斯（Jasmeet Bains）、陳立德（Phillip Chen）、前眾議員丁右立（Phil Ting）與羅達倫（Evan Low）、前洛杉磯市議員David Ryu，以及聖伯納迪諾市長陳海倫 （Helen Tran）等人。

今年共有16位學員從眾多申請者中脫穎而出，成員來自加州各地、背景多元。包括來自北加州的密爾布瑞市長馮嘉輝（Anders Fung）、加州勞動力發展委員會主席 Dr. Angelo Farooq、聖塔克拉拉市議員 Kevin Park、聖拉菲（San Rafael）市學區委員Maureen (Mo) de Nieva-Marsh、舊金山民主黨縣中央委員會民選成員兼財務主任 Michael Lai、聖利安住（San Leandro）副市長Hon. Xouhoa Bowen、薩拉度加市議員趙嬿（Yan Zhao）。

本屆訓練營為期兩個周末，分別在北加與南加各舉行一場。課程內容包括與資深政治顧問的實作訓練，並與現任政治領袖及官員進行深入交流。

APALF 創辦人黃建邦（Ronald W. Wong）表示，該訓練營為非營利、無黨派的領袖培訓計畫，旨在幫助亞太裔新興領袖為投身公共事務與參與社會進步做好準備。

加州 眾議員 舊金山

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