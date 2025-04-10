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AI機器人咖啡師還原大師級風味 能調28款冷熱飲品

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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輝達GTC大會上的AI機器人咖啡師。（取自Artly網站）
輝達GTC大會上的AI機器人咖啡師。（取自Artly網站）

在剛剛結束的輝達2025 GTC大會上，一位技藝嫻熟、動作俐落的「機器人咖啡師」（Barista Bot）吸引全場目光。這款由一家服務型人工智慧公司開發的機器手臂，搭載視覺-語言-行動（VLA）AI系統，不僅能完成複雜的製作工序，更能忠實還原頂級咖啡師的手藝，現場調製出多達28款冷熱飲品，令人驚艷。

本報記者專訪了參與Barista Bot研發的灣區知名主廚、SCA國際認證咖啡師周淨媛（Echo Zhou)，她是該計畫中負責飲品配方設計與實際訓練的重要推手。

周淨媛指出，這款AI咖啡機器人與市面上常見的自動販售式咖啡機大相逕庭。「一般的機器人只是按個鈕幫你出杯，功能簡單，但AI咖啡師可以學習、模仿、優化，真正複製出大師級風味。」

以她設計的一款精品咖啡為例，配料高達七、八種，且每間門市的菜單可能有數十款飲品。對人力來說，要訓練多間分店員工是一項耗時工程。但AI咖啡師只需輸入配方，即可迅速複製。然而初期機器人只依據配方製作，風味總有些差距。因此她親赴西雅圖總部，進行現場訓練與優化。

「拉花和打奶泡這些細緻技術，過去是人類咖啡師的專業領域，現在機器也能駕輕就熟。」她表示，透過追蹤世界冠軍拉花師的動作，將傾斜角度、深度、出氣量等數據輸入，機器人便能迅速學會並穩定複製，風味與美感兼具。

整個訓練過程中，一支博士級工程團隊持續微調參數，讓每一杯咖啡都臻於完美。但令人振奮的是，最新一代機器人已可自我學習，無需工程師手動介入調整，實現「一鍵學習」功能。這代表每家咖啡店可依自身風格，透過人機介面輸入配方參數，即能製作出獨具特色的招牌咖啡。

雖然周淨媛笑稱訓練咖啡機器人的過程好像在教它搶自己的飯碗，但也認為AI與咖啡的結合，不是取代人類，而是提升整體品質與效率。

隨著AI咖啡師逐步走入現實，或許在不久的將來，每位消費者都能在街角小店，喝上一杯「有靈魂」的智能精品咖啡。

AI 灣區 輝達

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