林仁斌以長笛演示「約翰·威廉斯的音樂魔法」

林仁斌現場演奏長笛。(記者王日芯／攝影)

一場以「約翰·威廉斯的音樂魔法」為主題的電影配樂講座日前在灣區 舉行，由長笛演奏家林仁斌主講，吸引近百位對音樂與電影有興趣的民眾參與。現場播放多段經典電影片段，搭配林仁斌深入淺出的解說，帶領觀眾重回熟悉旋律中的影像世界。 灣區華僑文教服務中心主辦，

僑教中心主任莊雅淑出席活動表示，約翰·威廉斯的音樂在不同世代觀眾心中占有重要地位。這些旋律曾在我們年輕時伴隨著電影情節，留下深刻的文化記憶。希望透過這樣的講座，讓大家重溫經典，也能理解、欣賞並延續這份藝術的感動。

講座中，林仁斌選播「星際大戰」、「侏羅紀公園」、「哈利波特 」等片段，並搭配音樂結構分析，介紹威廉斯透過音樂設計與旋律節奏，建立角色形象與場景氛圍。

林仁斌說：「威廉斯的作品具備高度敘事性，他的旋律不只是背景音樂，更是電影語言的一部分，能主動引導觀眾情緒，甚至加深觀影記憶。」

在講座的進行中，林仁斌還現場展示了音階帶來的不同情感。他親自吹奏了長笛，演示了音階的變化如何呈現不同的情感色彩。他透過演奏，讓觀眾感受到音樂在傳達情感方面的巨大力量。

林仁斌指出，簡單的音階搭配不同的強弱與節奏，就能帶來截然不同的情緒表達，這正是音樂在電影中承擔的角色之一。

此外，林仁斌也介紹了威廉斯的音樂訓練背景。威廉斯出生於1932年，自幼在音樂家庭中長大，熟悉多種樂器。他的創作涵蓋古典、爵士與流行元素，作品風格多元，至今已獲得超過50次奧斯卡 提名，5次獲獎。

現場觀眾年齡層廣泛，有人表示，是被「星際大戰」的配樂吸引而來，也有人提到這些音樂曾是他們與家人共用的記憶。

一位觀眾說：「聽到那些熟悉的旋律，就像重新坐進小時候常去的老戲院一樣，很有感觸。」

講座尾聲，林仁斌指出，配樂在電影中的角色正日益被重視，透過欣賞威廉斯等大師的創作，有助於觀眾建立對電影藝術更全面的理解。