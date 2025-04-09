遊樂場設備更換 桑尼維爾七大公園煥新

完成改造工程的華盛頓公園已經開園。（桑尼維爾政府提供）

由桑尼维爾市工務局主導推動的「遊樂場設備更換工程」正在全面展開，為社區兒童提供更安全、更有趣的遊戲環境，同時提升城市公園的整體休憩品質。

該工程涵蓋了市內七座重要社區公園，包括華盛頓公園（Washington Park）、勝利村公園（Victory Village Park）、恩切納公園（Encinal Park）、迪安薩公園（De Anza Park）、龐德 羅薩公園（Ponderosa Park）、貝萊公園（Braly Park）以及格林伍德莊園公園（Greenwood Manor Park），工程內容包括對遊樂設施的全面汰舊換新，以及鋪設更具彈性的安全地面，以減少孩童跌倒受傷的風險。

目前，七座公園中的六座已完成所有改造工程，重新開放後深受社區居民歡迎。其中，最新完工的華盛頓公園在歷經多個月施工之後，於3月26日正式向公眾開放。園區煥然一新的面貌令人耳目一新，新增的遊樂設備色彩鮮明、功能多元，吸引不少家長帶著孩子前來嘗鮮，笑聲與活力重新填滿整個公園。

唯一尚未完全開放的勝利村公園目前也已進入最後施工與檢查階段。市府預計該園區將在4月中旬完成所有安全評估與設備測試，並全面對外開放。屆時，整個「遊樂場設備更換工程」將圓滿收官，七座公園將以全新姿態服務居民，為社區注入更多活力。

此次工程不僅改善了設施本身，更是市府對公共空間安全與居民生活品質的重視體現。新設備在設計上更加注重包容性，適用於不同年齡層兒童的遊戲需求，同時也採用了更環保、更耐用的建材，有助於降低長期維護成本。彈性鋪面部分，則使用具備緩衝效果的地材，即便孩童在奔跑、跳躍或跌倒時，也能有效減少受傷風險，為家長提供更多安心保障。

市工務局表示，非常高興能夠將這些現代化的遊樂設施帶入社區，讓城市的公共空間更具吸引力，成為家庭共度時光、鄰里互動的理想場所。「我們知道這些公園對社區居民來說意義重大，它們不僅是孩子們遊戲的天地，更是鄰里情感交流的重要場所。看到這些公園恢復生機，煥發新貌，我們深感欣慰。」

隨著城市發展不斷邁進，市府承諾將持續投入資源在基礎建設和社區環境改善上，未來也將審視其他公園與公共空間的設施狀況，規畫更多類似的改善工程，回應居民的期待，打造更宜居、充滿活力的生活環境。