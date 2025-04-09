加密貨幣公司Coinbase認繳太多稅 告金山市府討回160萬

科技公司向市府討稅金成功，舊金山同意大額賠付、和解。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會8日表決通過知名加密貨幣公司Coinbase最近和市政府達成一筆價值160萬美元的和解協議，了結雙方之間一場稅務糾紛。

這場官司是今年1月由Coinbase提告，對象是舊金山市政府。原因是他們認為自己過去幾年繳了太多稅，包括公司營業稅、專門針對高薪主管的額外稅，以及遊民 資金稅（Homelessness Gross Receipts Tax）。

根據法院紀錄，雙方協商後達成協議，市政府同意退還Coinbase 160萬美元。除此之外，這次和解也釐清了Coinbase在2024年報稅 時的責任和申報方式，避免未來再次出現爭議。

對很多在舊金山經營小企業的人來說，這件事也凸顯了一個老問題，舊金山的稅有時候真的很複雜，甚至連像Coinbase這樣的大公司都會跟市府打起官司。有人認為這次和解是市府在壓力下「退讓」，也有人說，這是稅務制度該重新檢討的信號。

公聽民眾發言表示，這160萬美元的結果，對Coinbase來說是一筆不小的勝利，也讓人再次關注舊金山商業環境和稅制公平性的議題。