斥資2.4億 聖昆汀州立監獄改造復健中心 明年初完工

位於舊金山北邊10餘哩的聖昆丁復健中心。 (谷歌地圖)

加州 政府正在耗資2億3900萬美元，把聖昆汀州立重刑犯監獄(San Quentin State Prison)改建成北歐斯堪地那維亞風格(Scandinavian-style)的復健中心(rehabilitation center)。

舊金山紀事報報導，建設工程預計將於2026年1月完工，被監禁的囚犯將在明年初完工後的幾個月內開始使用改造後的設施。兩年前聖昆丁州立監獄開始進行一系列徹底改造，試圖將其改換成北歐風格的復健中心，其中還設立農夫市集、播客製作工作室和自助雜貨店。

州長紐森 的辦公室稱聖昆丁監獄是加州「最臭名昭彰的監獄」。2018年紐森當選後不久，就開始對該監獄進行改革。他宣布暫停執行死刑，開始拆除死囚牢房，並命令官員開始逐步將聖昆丁監獄的囚犯轉移到其他州立監獄。 2023年，紐森宣布計劃將整個監獄改造成一個北歐風格的復健中心，為囚犯重返監獄外的生活做好準備。紐森政府聘請了丹麥建築公司Schmidt Hammer Lassen來幫助重新設計這座最高安全監獄，其設計受到斯堪地納維亞監禁系統的影響，在該系統中，許多囚犯生活在模擬監獄外生活的拘留中心。

過去幾十年來，包括丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典 在內的北歐國家，透過將監禁時間重點用於讓囚犯做好回歸社會的準備，成功減少了監獄人口和再犯率。

北歐監禁模式始於20世紀90年代的挪威。該模式摒棄了懲罰，而傾向於透過工作和教育進行改造。根據這個模式，隨著囚犯被轉移到其他地方，聖昆丁監獄的囚犯人數將減少約三分之一，從3400人減少到2400人左右。留下來的犯人將會得到自己的個別房間，沒有雙層床。

加州懲教與康復廳發言人賈福尼克(Todd Javernick)表示，這項整體舉措利用國際上數據支持的最佳實踐，改善州監獄中生活和工作的人員的福祉。建築師設想的園區裡，囚犯可以使用所謂的常態化空間，如自助雜貨店、咖啡館和其他囚犯經營的食品車。