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舊金山東北部阿瑪多縣 警長宣告違抗州庇護法

編譯林思牧／綜合報導
阿瑪多縣縣警局長瑞德曼（Gary Redman）。(取自amadorsheriff.org網頁)
阿瑪多縣縣警局長瑞德曼（Gary Redman）。(取自amadorsheriff.org網頁)

加州立法把自己訂立為「庇護州」(sanctuary state)，縣警局執法時不可以違犯保障無證移民的庇護法(sanctuary law)。但位於舊金山東北130哩的阿瑪多縣(Amador County)，縣警長卻公開宣告違抗此法。

舊金山紀事報報導，縣警長瑞德曼(Gary Redman)2月份在臉書上，用274個英文字長的宣告，誓言反抗加州的庇護法，即便那是違犯上級的法令也在所不惜。這意味他是在一個以保護移民而聞名的州採取令人驚訝的立場。他承諾如果他管轄的監獄中，若有他認為構成嚴重威脅的無證移民，就會向移民和海關執法局ICE通報。

偏僻的阿瑪多縣有大約4萬居民，其中只有不到6%是外國出生的。川普總統於1月下旬重返白宮，鼓舞了他的支持者挑戰加州的移民法，且有些加州人認為庇護法有損公共安全，因為有些犯罪者藏身於無證移民之中。儘管如此，瑞德曼仍然是加州唯一一位誓言藐視州庇護法的警長，該法基本上禁止警察參與移民問題。

此舉使阿瑪多縣成為加州移民執法激烈辯論的中心，有人認為57歲的瑞德曼是社區的叛徒，有些則認為他是愛國者。加州庇護法於2017年川普第一屆政府期間通過，旨在讓無證移民在遇到問題時可以放心地向當地警察尋求幫助。

該法的支持者現在擔心，瑞德曼違反該法律的決定會危害社區。他向美國移民與海關執法局(ICE)通報某些非法入境的暴力罪犯，這不僅不會讓阿瑪多縣變得更加安全，事實上還可能危害公共安全，因為許多非法移民將會不願與警方合作，因為他們擔心被驅逐出境，因此有些犯罪事件會因而無法破案。

阿瑪多縣的登記共和黨人數幾乎是登記民主黨人的兩倍，這裡擁有蓬勃發展的釀酒業、兩家大型賭場和幾條讓人回想起19世紀中葉淘金熱鼎盛時期的古老大街。在鄉間的蜿蜒道路旁，插滿了挺川普的標誌。

這裡的許多居民都知道萊利(Laken Riley)的名字，她是一名護理專業大學生，去年在喬治亞州被一名來自委內瑞拉的非法移民謀殺。萊利法案是川普第二任期開始時簽署的第一部法案，該法案規定當局拘留並驅逐那些被指控犯有特定罪行但尚未被定罪的非法入境者。

非法移民 加州 庇護

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