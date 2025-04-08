灣區租金飆漲 蒙洛公園成最貴城市

灣區房租持續攀升，顯示出房屋租賃市場的需求熱度依然很高。(Ivan Samkov/ Pexels)

根據數位租屋平台Zumper最新的舊金山灣區 都會地區房租報告，灣區房租持續攀升，顯示出房屋租賃市場的需求熱度依然高漲，其中蒙洛公園（Menlo Park）以一居室公寓月租3290美元，成為灣區最貴城市。

該份報告是透過分析灣區各城市上個月公開的租屋列表，並根據各地租金 中位數進行排名。結果顯示，加州一居室公寓的整體租金中位數為2067美元。相較之下，灣區許多城市的租金明顯高於此平均值，反映灣區特殊的經濟地位及居住費用壓力。

在租金最高的三個城市中，Meta公司總部所在地蒙洛公園以月租3290美元榮登榜首。其次是Google總部所在地山景城，一居室的租金中位數為3230美元。舊金山市則以一居室3200美元的月租排名第三。

另一方面，該報告也指出灣區內最經濟實惠的三個城市。位於東灣的安蒂奧克（Antioch）成為灣區租金最低廉的城市，一居室租金僅為1520美元，僅是蒙洛公園的一半不到。其次為委利賀（Vallejo），租金中位數為1560美元。康科德以1940美元位居第三。相較灣區其他地區，這些城市的生活成本明顯較為親民，成為許多經濟預算較低居民的首選居住地。

此外，報告還特別關注了租金漲幅最快的城市，從去年同期的年增率來看，蒙洛公園的租金飆漲達31.6%，漲幅居灣區之冠。緊隨其後的是位於南灣的金寶市（Campbell），租金年增20%，位列第二。東灣核桃溪（Walnut Creek）的年增率則達15.5%，位居第三。

若以單月漲幅計算，蒙洛公園和巴洛阿圖並列漲幅第一位，月增達6.1%。山景城則以4.5%的增幅位列第二；聖塔克拉拉則以4.4%排名第三。從短期和長期的角度來看，蒙洛公園的租金漲幅都極為顯著，可能與當地的科技公司擴張和相關產業帶來的住房需求增長密不可分。