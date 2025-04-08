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矽谷富二代出書 批判上流家庭成長經歷

編譯林思牧／綜合報導
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矽谷富二代丹尼爾布萊爾的處女作「煙鳥」（Smokebirds）。(amazon.com)
矽谷富二代丹尼爾布萊爾的處女作「煙鳥」（Smokebirds）。(amazon.com)

一位在父親成立的風險投資公司擔任高職的矽谷富二代，寫了一本尖銳批判富二代成長經歷的小說；他究竟是不是言行不一的偽君子，一面過養尊處優的日子，一面斥責這種裙帶關係？

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，新書作者丹尼爾．布萊爾（Daniel Breyer）談到他的父親吉姆（Jim Breyer）時說：「他給了我不可思議的生活，他真的是一位好父親。」

吉姆是億萬富翁，是風險投資公司Breyer Capital的創始人兼執行長。

這似乎有點難以置信，因為小布萊爾的處女作「煙鳥」（Smokebirds）將於8日上市。這部小說是對舊金山一個極其富有的上流社會家庭的嚴厲控訴，而他正是在這樣的家庭中長大的。

「我希望我爸爸不會因為這本書而受到批評，」丹尼爾在諾伊谷熙熙攘攘的 La Boulangerie 餐廳接受採訪時說，「我保證，他比我書裡的所有角色都要好得多。」

丹尼爾的父親可以說是美國最成功的創投家之一，早期投資過 Facebook 和 Etsy，目前的淨資產約為18億美元。小布萊爾在風景秀麗的塢德塞（Woodside）一處占地5畝、擁有6臥5浴、價值1500萬美元的莊園中長大，與「許多其他風險投資家、企業家的孩子」一起在蒙洛公園的一所私立高中上學，並在布朗大學主修歷史。

大學畢業後，他與弟弟創辦了一家早期加密新創公司，他最後去了父親的公司工作，現在他是那裡的合夥人，也就是說，他知道自己是個陳腔濫調， 「這本書講了很多關於裙帶關係的事情，而這正是我生活的世界，」他說。

他說他寫這本書的靈感來自於他所謂的「橙色天空日」（Orange Sky Day）–2020年9月某日的24小時內，野火將舊金山上空的天空變成了明亮的橙色，凸顯了氣候變遷和數十年來土地不良利用的影響。丹尼爾說，在他的富裕圈子裡，人們討論的不是為什麼會出現這種末日預兆，而是如何可以逃脫它。

舊金山 小布 氣候變遷

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