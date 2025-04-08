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警犬緊咬嫌犯喉嚨 聖荷西賠款160萬

編譯組╱綜合報導
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聖荷西市長馬漢在受訪時表示，當局啟用警犬作為較不致命的武力替代方法，是原本目的，但在適度使用武力方面，仍持續努力。(取自聖荷西市警局臉書)
聖荷西市長馬漢在受訪時表示，當局啟用警犬作為較不致命的武力替代方法，是原本目的，但在適度使用武力方面，仍持續努力。(取自聖荷西市警局臉書)

根據地方法案訴訟案件資料，2020年聖荷西警局警犬咬傷搶劫嫌疑人喉嚨、並多次無視警察下達停止撕咬命令，此案為聖荷西市史上涉及警犬的最大和解案之一，市府同意賠償原告160萬美元。

「聖荷西信使報」報導，此案是過去數年內，北加州執法機構針對警犬咬傷疑犯案件的一連串和解協議案之一。

在這起案件中，原告帕瑞德斯(Anthony Paredes)起訴警察部門過度使用武力，稱自己在2020年被咬傷案件後，遭受心理創傷與語言能力永久性損害。民權律師史瓦格(Izaak Schwaiger)表示，任何看到錄影內容的人，都認為原告可能死亡，當局完全無視生命，其所造成的傷害，反映在和解金額。

聖荷西警局拒絕對和解協議與警犬部隊規程相關問題發表評論，理由是不談論與訴訟相關內容。

2020年7月，警方接到報案電話，聖荷西貝律耶沙路Safeway超市發生一起未攜武器搶劫案。根據法庭紀錄，當時帕瑞德斯正在對街兌現支票，女友則試圖自超市偷酒，被一名保全逮住。

警察與直升機抵達現場，帕瑞德斯逃跑並躲在附近住宅後院，然後跳進垃圾桶以躲避追捕。警察最終打翻桶子，帕瑞德斯試圖屈服，但當桶子離開帕瑞德斯時，警察命令警犬咬垃圾桶。之後，警犬又緊緊咬住帕瑞德斯的脖子約一分鐘。警察兩度拉警犬項圈，但牠仍咬著脖子，後來才知，警犬電子項圈已脫落。

聖荷西市議會一致批准和解，並未發表任何評論，但聖荷西市長馬漢在受訪時，承認此案的嚴重性，認為案件是一起不幸案件；當局啟用警犬作為較不致命的武力替代方法，是原有目的，但在適度使用武力方面，仍持續努力。

除帕瑞德斯案之外，過去幾年，灣區還發生過多起警犬咬傷案件，導致近七位數的賠償。帕瑞德斯案則是加州史上最大和解賠償案之一。律師史瓦格表示，案件僅能部分反映聖荷西警局使用警犬情況，希望案件能帶來改變，促使警察部門進行實際改革。

聖荷西 加州 灣區

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