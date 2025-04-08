舊金山海傍公路轉型公園 5入選名稱出爐 周三開會或表決

海灘公園將覆蓋即將封閉的海傍公路的大部分區域，但因第19街以西的大多數當地居民反對封路，社區爭論已久。（本報存圖）

舊金山 備受爭議的海傍公路（Great Highway）於上月關閉，取而代之的將是一個占地50畝的新公園，市公園康樂局（Recreation and Parks Department）在線上發起公眾參與命名的活動，並於7日公布五個入選的名稱。

從3月20日至4月2日，市府共收到超過3900件命名建議，內容從富有創意與歷史意義的名稱，到帶有挖苦甚至政治訴求的提議，是五花八門。

入選的五個名稱，以及直譯中文名（非官方）分別為：「Parkland Parkway」（園地公園道）、「Sunset Dunes」（日落沙丘）、「Great Parkway」（大公園道）、「Fog Line」（迷霧線），以及「Plover Parkway」（鴴鳥公園道）。

Parkland Parkway象徵公園將涵蓋多項設施，包括公共藝術裝置、休憩空間、活動看台、自行車停放處、滑板區、戶外健身器材及自然探索園區，範圍自林肯大道（Lincoln Way）延伸至Sloat大道。

Sunset Dunes則向壯麗的海灘沙丘致敬。據國家公園管理局（National Park Service）資料，大洋灘（Ocean Beach）沙丘過去曾延伸至現今的金融區。

Great Parkway則部分保留海傍公路原名的歷史脈絡。有一位提交者表示：「它一直被稱為海傍公路，現在成為一座公園，而公園道（Parkway）本身意指一條綠化的景觀道路，因此『大公園道』反映它的歷史、以及轉型為公園的實質。」

Fog Line則是眾多以霧氣主題命名中的一個，象徵舊金山西區沿海常見的濃霧氣候，特別是在夏季。

Plover Parkway則以自然生態為出發點，致敬生活在海灘的瀕危鳥類西雪鴴（Western Snowy Plover）。這種鳥類屬聯邦列管保育動物，經常出現在附近的大洋灘。

五個最終命名方案將於本周三下午1時，在公園委員會（Recreation and Park Commission）會議中公開討論，並可能進行表決。

命名活動源於市府為海傍公路關閉後，土地重新利用所進行規畫的一部分。原本的海傍公路因安全、環境與交通等爭議被關閉，部分市民對此支持，部分則表達反對聲浪。新公園將被視為市府重塑公共空間、強調永續與社區參與的重要里程碑。

該項目預計未來將成為舊金山最新、規模最大的城市公園項目之一，融合自然保護、教育、休閒與社區活動功能於一體。