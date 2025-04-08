我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

支持小商業 舊金山市長羅偉提法案推5個新娛樂區

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市有21個娛樂區已建立或正由市議會審議中。（取自市府官網）
舊金山市有21個娛樂區已建立或正由市議會審議中。（取自市府官網）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）7日宣布，將推出新法案以建立五個全新娛樂區，支持本地社區與小商業，加速經濟復甦。該法案由第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）及第九區市議員菲爾德（Jackie Fielder）共同聯署，預計於8日送交市議會審議。

該立法延續市府在Cole Valley與Front Street等娛樂區的成功經驗，並擴展至更多社區商圈。

「舊金山的復甦仰賴社區、市民，以及讓街區重新充滿生命力與喜悅的行動。娛樂區就是我們正在做的事，這也是為什麼我們要創建更多。」羅偉說，「從Cole Valley到Front Street，我們看到只要開放街道，行人流量就會上升、本地商家就能受益、鄰里也會更加緊密。」

李爾德表示，「娛樂區是支持小商業、藝術與夜生活社群的有效途徑。今天提出的新娛樂專區，將讓更多市民與觀光客能在活躍、充滿創意的開放空間中，感受到舊金山的活力。」

「這些娛樂區代表著我們為社區帶回喜悅、能量與經濟動能。」麥德誠說，「無論是在市中心的Yerba Buena Lane，還是SoMa的Folsom Street夜生活走廊，我們都在創造一個支持小商業、慶祝文化、促進社群聯繫的友善空間。」

此次新設立的五個娛樂專區包括，Valencia街（介於16街與21街之間）、39號碼頭、Ellis街（介於Stockton街與Powell街之間）、Folsom街（介於第七街與第八街之間）和Yerba Buena走廊（介於Market街與Mission街之間）。

舊金山市已有21個娛樂區已建立或正由市議會審議中。自2024年Front Street開設為首個娛樂專區以來，已舉辦四場大型活動，包括啤酒節、萬聖節派對、聖誕街區派對及聖派翠克節慶典，總吸引人次超過2萬1000人。參與商家如Schroeder′s、Harrington′s Bar & Grill與Royal Exchange報告銷售成長達700%至1500%。

舊金山 羅偉 觀光

上一則

曾被視為金山警長接班人 副警長拉薩宣布5月退休

下一則

矽谷托兒名額少、價格貴 雙薪家庭收入高也吃不消

延伸閱讀

歷經近2世紀興衰與大地震 華埠僅存劇院大明星劇院百歲

歷經近2世紀興衰與大地震 華埠僅存劇院大明星劇院百歲
巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象

巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象
羅偉推「家庭分區計畫」 為下一代打造宜居城市

羅偉推「家庭分區計畫」 為下一代打造宜居城市
舊金山發放毒品用具須配諮詢服務 新規4月30日實施　

舊金山發放毒品用具須配諮詢服務 新規4月30日實施　
舊金山市長推新規 發放毒品用具須配諮詢服務　

舊金山市長推新規 發放毒品用具須配諮詢服務　

熱門新聞

「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20
Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target聯名Kate Spade 300款精選商品低至5元

2025-04-05 18:54
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

2025-04-03 16:46

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商