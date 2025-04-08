支持小商業 舊金山市長羅偉提法案推5個新娛樂區

舊金山市有21個娛樂區已建立或正由市議會審議中。（取自市府官網）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）7日宣布，將推出新法案以建立五個全新娛樂區，支持本地社區與小商業，加速經濟復甦。該法案由第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）及第九區市議員菲爾德（Jackie Fielder）共同聯署，預計於8日送交市議會審議。

該立法延續市府在Cole Valley與Front Street等娛樂區的成功經驗，並擴展至更多社區商圈。

「舊金山的復甦仰賴社區、市民，以及讓街區重新充滿生命力與喜悅的行動。娛樂區就是我們正在做的事，這也是為什麼我們要創建更多。」羅偉說，「從Cole Valley到Front Street，我們看到只要開放街道，行人流量就會上升、本地商家就能受益、鄰里也會更加緊密。」

李爾德表示，「娛樂區是支持小商業、藝術與夜生活社群的有效途徑。今天提出的新娛樂專區，將讓更多市民與觀光 客能在活躍、充滿創意的開放空間中，感受到舊金山的活力。」

「這些娛樂區代表著我們為社區帶回喜悅、能量與經濟動能。」麥德誠說，「無論是在市中心的Yerba Buena Lane，還是SoMa的Folsom Street夜生活走廊，我們都在創造一個支持小商業、慶祝文化、促進社群聯繫的友善空間。」

此次新設立的五個娛樂專區包括，Valencia街（介於16街與21街之間）、39號碼頭、Ellis街（介於Stockton街與Powell街之間）、Folsom街（介於第七街與第八街之間）和Yerba Buena走廊（介於Market街與Mission街之間）。

舊金山市已有21個娛樂區已建立或正由市議會審議中。自2024年Front Street開設為首個娛樂專區以來，已舉辦四場大型活動，包括啤酒節、萬聖節派對、聖誕街區派對及聖派翠克節慶典，總吸引人次超過2萬1000人。參與商家如Schroeder′s、Harrington′s Bar & Grill與Royal Exchange報告銷售成長達700%至1500%。