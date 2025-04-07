我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

亞博館「藝術之夜」 本周末再度點亮舊金山

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞博館「藝術之夜」活動，吸引大量民眾到訪。（記者李怡／攝影）
亞博館「藝術之夜」活動，吸引大量民眾到訪。（記者李怡／攝影）

一年一度的舊金山亞洲藝術博物館「藝術之夜（Night of Ideas）」本周末強勢回歸。今年以「（不）共同的立場（(Un)Common Ground）」為主題，在舊金山多個地點舉行跨夜的藝術與文化系列活動，聚焦當代社會面臨的分歧與連結。

本屆「藝術之夜」由 Villa Albertine San Francisco 主辦，聯合 KQED、舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）、舊金山公共圖書館（San Francisco Public Library），以及策展夥伴 Circuit Network 共同籌畫 ，並特別邀請火人祭（Burning Man）作為策展合作單位，規模為歷年最大，活動場域涵蓋亞洲藝術博物館、富頓廣場（Fulton Plaza）與市立圖書館等地。

本屆主題「（不）共同的立場」鼓勵公眾在日益數位化與政治極化的時代中，重新探問，什麼價值觀與資源能夠將我們凝聚在一起？在分歧日益加深的社會裡，如何重建共同利益的觀念？在極端氣候威脅加劇的當下，我們又該如何守護腳下的土地？

活動現場設有一系列演講、現場表演、藝術展覽、互動工作坊與美食體驗，邀請各界共同展開一場關於連結、對話與想像的公共行動。亞洲藝術博物館內展出的齊白石書畫特展「不肯作神仙，」以及互動書法體驗區，吸引許多民眾駐足參與，感受傳統與現代交融的藝術魅力。

今年也繼續舉辦「思想午後（Afternoon of Ideas）」親子節目，活動特別設計給年輕一代，邀請知名童書作家、藝術家與表演者帶來手作、表演與工作坊，鼓勵孩子們從小參與思辨與創造。

主辦單位表示，「藝術之夜」的核心宗旨是透過藝術與公共討論，修補日益分裂的社會結構，重新找回我們作為一個社群的共同願景。在這個由 AI 與社群媒體主導的時代，或許正需要這樣一個夜晚，讓人們在真實空間中相遇、交流與想像。

亞博館「藝術之夜」活動，吸引大量民眾到訪。（記者李怡／攝影）
亞博館「藝術之夜」活動，吸引大量民眾到訪。（記者李怡／攝影）

舊金山 社群媒體 親子

上一則

免費移除網上個資 從谷歌搜尋開始

下一則

不想暴露真實電郵？ 使用「電郵護罩」助保護隱私

延伸閱讀

舊金山1房公寓租金中位價3200元 疫後新高

舊金山1房公寓租金中位價3200元 疫後新高
巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象

巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象
雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人

雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人
業主推加快拆除北灘百年建築Verdi大樓 引發爭議

業主推加快拆除北灘百年建築Verdi大樓 引發爭議
反公園 舊金山海傍公園又被塗鴉

反公園 舊金山海傍公園又被塗鴉

熱門新聞

「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20
costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target聯名Kate Spade 300款精選商品低至5元

2025-04-05 18:54
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆