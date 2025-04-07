亞博館「藝術之夜」 本周末再度點亮舊金山

亞博館「藝術之夜」活動，吸引大量民眾到訪。（記者李怡／攝影）

一年一度的舊金山 亞洲藝術博物館「藝術之夜（Night of Ideas）」本周末強勢回歸。今年以「（不）共同的立場（(Un)Common Ground）」為主題，在舊金山多個地點舉行跨夜的藝術與文化系列活動，聚焦當代社會面臨的分歧與連結。

本屆「藝術之夜」由 Villa Albertine San Francisco 主辦，聯合 KQED、舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）、舊金山公共圖書館（San Francisco Public Library），以及策展夥伴 Circuit Network 共同籌畫 ，並特別邀請火人祭（Burning Man）作為策展合作單位，規模為歷年最大，活動場域涵蓋亞洲藝術博物館、富頓廣場（Fulton Plaza）與市立圖書館等地。

本屆主題「（不）共同的立場」鼓勵公眾在日益數位化與政治極化的時代中，重新探問，什麼價值觀與資源能夠將我們凝聚在一起？在分歧日益加深的社會裡，如何重建共同利益的觀念？在極端氣候威脅加劇的當下，我們又該如何守護腳下的土地？

活動現場設有一系列演講、現場表演、藝術展覽、互動工作坊與美食體驗，邀請各界共同展開一場關於連結、對話與想像的公共行動。亞洲藝術博物館內展出的齊白石書畫特展「不肯作神仙，」以及互動書法體驗區，吸引許多民眾駐足參與，感受傳統與現代交融的藝術魅力。

今年也繼續舉辦「思想午後（Afternoon of Ideas）」親子 節目，活動特別設計給年輕一代，邀請知名童書作家、藝術家與表演者帶來手作、表演與工作坊，鼓勵孩子們從小參與思辨與創造。