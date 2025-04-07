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中文學校聯合會學術比賽 頒獎200優勝者

記者王子涵／舊金山報導
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本次學術比賽共吸引30家中文學校，共451名學生參與，比賽涵蓋16個項目、51個組別。最終共有200位學生脫穎而出，榮獲各組別獎項並領取獎杯。（記者王子涵╱攝影）
本次學術比賽共吸引30家中文學校，共451名學生參與，比賽涵蓋16個項目、51個組別。最終共有200位學生脫穎而出，榮獲各組別獎項並領取獎杯。（記者王子涵╱攝影）

加州中文學校聯合會6日下午在南灣僑教中心舉辦學術比賽頒獎典禮。本次學術比賽共吸引30家中文學校，共451名學生參與，比賽涵蓋16個項目、51個組別。最終共有200位學生脫穎而出，榮獲各組別獎項並領取獎杯。本次比賽充分展現了南灣僑界優異的中文學習成果，體現海外華語文教育的蓬勃發展。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，中文學校聯合會動員逾200名義工家長、各校老師以及FASCA青年文化志工投入服務，確保賽事順利進行，為參賽學生與家長帶來一場井然有序且意義非凡的學術盛會。

她說：「看到有這麼多家長、校長、老師、義工一起為傳承中華文化努力，非常感動，也為北加州中文學校的孩子優秀的表現感到驕傲。」

她在現場叮囑所有獲獎的同學，得到名次是比賽的初級目標，比賽的終極目標是培養格局、心胸、氣度和人品。「沒有獲第一名的同學是否能大度地祝賀比自己優秀的同學，獲第一名的同學是否保持謙虛的心態。」

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪為學生頒獎，並鼓勵獲獎同學「百尺竿頭更進一步」。他表示，學習中文在美國已成為趨勢，能夠幫助孩子贏在起跑線，也是職業發展和生活的重要工具。並指出，中文教育不僅限於學校課堂，「在家中父母要求越嚴格，孩子會在未來越感謝父母」。

南灣僑教中心主任莊雅淑鼓勵同學們，得獎不是學習華語文的終點，而是起點。「希望大家更努力學習華語文，學術比賽每一年給海外的孩子很重要的平台，讓孩子透過比賽投資華語文的學習，並相互交流。」

參與頒獎典禮的還有僑務委員魏德珍、吳怡明、張正邦、庫比蒂諾市長趙良方、薩拉度加市議員趙嬿、佛利蒙聯合高中學區主席寇惠風、卸任僑務委員李文雄、李漢文、世界日報舊金山社總經理李銘濱等。

本次學術比賽共吸引30家中文學校，共451名學生參與，比賽涵蓋16個項目、51個...
本次學術比賽共吸引30家中文學校，共451名學生參與，比賽涵蓋16個項目、51個組別。最終共有200位學生脫穎而出，榮獲各組別獎項並領取獎杯。（記者王子涵╱攝影）

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