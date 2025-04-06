聖荷西慶Cinco de Mayo 警保證安全順暢

聖荷西警察局提供節日地圖，供居民查看。（聖荷西警察局提供）

每年5月3日到5日，聖荷西 市總是熱鬧非凡，成千上萬民眾參加會參加墨西哥裔傳統節日Cinco de Mayo（5月5日節）慶祝活動。為確保2025年活動期間的公共安全與交通順暢，聖荷西警察局（SJPD）將重啟年度「Cinco de Mayo Operations」，並與社區組織、市府部門攜手合作，營造一個安全、友善的節慶環境。

Cinco de Mayo 是紀念1862年墨西哥在布埃布拉戰役中對抗法軍的勝利，象徵堅韌與團結精神。雖然在墨西哥本土僅限布埃布拉州有小規模紀念活動，但在美國，尤其是加州 、德州、亞利桑那與新墨西哥州 ，這一天已轉化為慶祝墨西哥文化與遺產的重要節日。

在聖荷西等拉丁裔人口眾多的城市，Cinco de Mayo 活動涵蓋傳統Mariachi音樂、民俗舞蹈、美食市集、嘉年華與大型遊行，學校也會舉辦文化教育活動，市府也將與各方團體合作推出官方認可活動，遊行包括軍樂隊、當地企業、健康組織、汽車和自行車駕駛表演、舞者等，呈現出熱情洋溢的節日氣氛。伴隨而來的將是各式各樣的花車展示以及動感十足的音樂表演，帶給當地居民和遊客一場充滿活力和創意的視聽盛宴。

為應對預期湧入的大量人潮，SJPD 表示，將於節慶周末增派人力與資源，並視情況實施臨時道路封閉與交通改道，目的是減少擁堵，同時保障行人與車輛的安全流動。所有交通管制資訊將透過SJPD社群媒體平台提前公告，並提供Cinco de Mayo專屬交通地圖供居民與遊客規畫出行。 過去幾年，未經授權的集會與街頭活動曾引發暴力與破壞行為，引起當地居民與商家的關切。今年，SJPD採取更主動的策略，提早部署與改道，以預防潛在風險。此舉在去年已見成效，減少犯罪與干擾。

此外，近年來非法「雜耍秀」活動，即車輛在街頭進行危險飄移表演，成為治安挑戰之一。SJPD宣布，今年將投入額外資源應對。一旦查獲，表演司機將被處以3000至4000美元罰款，車輛扣押30天，觀眾也可能面臨最高1000美元罰款或逮捕。