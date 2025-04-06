運動家隊主場完售 點燃沙加緬度進軍大聯盟希望

運動家隊在暫時主場Sutter Health Park的票房，深受關注。(截自職棒大聯盟官網)

沙加緬度蜂報報導，美國職棒大聯盟（MLB ）運動家隊（Athletics）在西沙加緬度的首場主場比賽，提前兩個月就被宣稱為「完售」，燃起沙加緬度進軍大聯盟的希望。

不過，該隊的第二場主場比賽，票房卻出現下滑。球隊表示，4月1日對上芝加哥 小熊隊（Chicago Cubs）之戰售出1萬95張門票，低於周一主場開幕戰的1萬2119張。

盡管開幕戰票數低於運動家新主場沙特（Sutter Health Park）球場的總容量1萬3416人，運動家隊仍將其視為「完售」。球隊解釋，報告中的觀眾人數僅反映「已售出」的票數，不包括保留給社區團體、球員與職員家屬的座位。

未來三年，運動家隊在西沙加緬度的票房表現將備受關注。當地多位民選領袖都將這段時間視為該地區角逐大聯盟擴編球隊資格的重要試煉期。地方官員表示，他們預期評估標準將包含球迷支持程度，以及能否為未來大聯盟常駐球隊提供場館維運資金。將MLB從30隊擴編至32隊的構想已討論多年。據報導，聯盟主席曼菲德（Rob Manfred）曾表示，他希望在2029年退休前啟動擴編流程。

不過，目前運動家隊在西沙加緬度的初期票房，與球隊過去的表現差不多。根據Baseball Reference數據，運動家隊去年在屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭) 4萬6800座位的球場中，場均票房約為1萬1400張。

沙特球場官方網站顯示，該場館設有1萬624個固定座位，但近期整修後是否有所調整仍不明朗。自25年前啟用以來，該球場的座位容量持續下降。

根據運動家隊的媒體資料，球場於2000年啟用時（當時稱為Raley Field，萊雷球場）可容納1萬4611人。隨後經歷數次變更，尤其是最近一次整修後，座位容量進一步減少，可能是因為增設團體觀賞區所致。

3月31日晚間，大批運動家隊球迷湧入西沙加緬度的沙特球場，觀賞這支大聯盟球隊在新主場的首場比賽。不過，該場比賽運動家隊以3比18慘敗給芝加哥小熊隊（Chicago Cubs），最終吞下三連敗。

運動家隊門票價格會根據比賽日期與對手而有所不同。以對戰小熊隊第三場為例，草地票價最低約77美元，包廂座位從117~167美元不等，Solon Club區座位要價277.2美元。運動家隊將於7月4、5、6日與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）進行三連戰，截至4月2日，7月4日與5日的比賽門票已售罄，但7月6日尚有票可購。

運動家隊原計畫在屋崙的Howard Terminal建造新球場，但由於與屋崙市政府在租約延長和資金安排等方面未能達成協議，導致球隊決定將主場遷至拉斯維加斯，改為於2028年在當地建造一座新的棒球場。在新球場完工之前，球隊選擇沙加緬度的Sutter Health Park作為2025年至2027年的臨時主場。該球場原為小聯盟3A級球隊沙加緬度河貓隊（Sacramento River Cats）的主場。