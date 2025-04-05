Trader Joe's新品蝦仁腸粉、蘑菇燴飯 在家輕鬆上桌

Trader Joe′s的蝦仁腸粉。(記者龔玥╱攝影)

美食愛好者迎來新驚喜， Trader Joe′s近日上架多款新品，其中包括蝦仁腸粉（Shrimp Noodle Rolls）和蘑菇碎燴飯（Mushroom Risotto），讓消費者可以在家輕鬆享受地道的亞洲點心和義式風味料理。

蝦仁腸粉選用傳統米漿製成，蒸製後呈現順滑又略帶韌勁的口感。內餡包裹整隻鮮蝦，每一口都能感受到蝦的鮮甜，與柔嫩的粉皮相得益彰。與茶樓現點現蒸的腸粉不同，這款產品只需簡單加熱即可食用，微波爐加熱最為方便，但如果使用蒸鍋效果更佳，能保持粉皮的柔軟度。搭配一碗醬油或自製甜醬油（生抽加糖加少許熱水調和），味道更為地道。需要注意的是，這款腸粉薑味較重。

蘑菇碎燴飯售價3.79美元，選用義式米飯，口感綿密軟糯，融合香氣濃郁的蘑菇碎，讓整道料理帶有鮮明的菌菇風味。加熱後，奶油與蘑菇的香氣四溢，傳統的義大利 燴飯需要長時間攪拌，這款即食版本則大幅簡化了製作步驟，只需加熱幾分鐘即可享用。如果想要增加口感，可以搭配炒蘑菇、烤雞肉或撒上一些乳酪，提升風味。可以在這道燴飯中加入些許綠葉蔬菜，如菠菜或羽衣甘藍，讓整體營養更加均衡。