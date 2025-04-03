我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯承認關稅可能帶來短期痛苦 堅稱美需重大改變

史指暴跌4.84% 道指崩逾1600點 那指創5年最大單日跌幅

舊金山發放毒品用具須配諮詢服務 新規4月30日實施　

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為舊金山田德隆社區等候領取物資的民眾。（記者李怡／攝影）
圖為舊金山田德隆社區等候領取物資的民眾。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）2日宣布，自4月30日起，所有市府資助的公共衛生項目在發放無菌針具與吸毒工具時，必須同時提供諮詢服務或協助轉介至相關機構，否則不得進行物資發放。新政策同時禁止在公共場所發放吸毒用具，標誌著舊金山毒品政策的一大轉向。

羅偉表示，這項變革的動機來自於持續惡化的藥物過量危機。他指出：「不能再接受每天有兩人死於毒品過量的現實。現狀已經無法保障整個社區的健康與安全，也無法真正幫助那些深陷毒癮的人。」

羅偉政府並未說明新政策中「諮詢服務」的具體內容，也沒有交代每位領取者需參加幾次、由哪些機構執行等細節。

記者向市長辦公室查詢相關資訊，截至截稿前尚未獲得回應。

有非營利組織與藥物減害倡議團體迅速在社交媒體上表達強烈反對。全國減害聯盟（National Harm Reduction Coalition）執行長古茲曼（Laura Guzman）直言不諱指出，許多提供吸毒用具的非營利機構早已同時提供戒毒轉介與治療資訊。政府此舉反而可能讓使用者卻步，不願再前來領取物資，進而提高疾病傳播與過量風險，政策應該基於信任與實際效果，而非強制與污名化。」

本報向華人社區了解，多數支持羅偉出台的一系列拯救無家者困境的政策，並表示，舊金山長期面對毒品危機與公共衛生挑戰，針具與吸毒用具的分發一直是減害政策的重要一環。有政策調整推進嘗試改變局面總會帶給社區希望。

目前來看這項新政引發的爭議，預料將在接下來幾周持續發酵。

羅偉 舊金山 華人

上一則

川普關稅掀灣區民眾搶購車潮 經銷商喜憂參半

下一則

華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品

延伸閱讀

舊金山市長推新規 發放毒品用具須配諮詢服務　

舊金山市長推新規 發放毒品用具須配諮詢服務　
一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口

一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口
羅偉啟動「街頭應變隊」加快街頭危機處理效率

羅偉啟動「街頭應變隊」加快街頭危機處理效率
羅偉買14萬元電動車捐舊金山市府 當市長座駕

羅偉買14萬元電動車捐舊金山市府 當市長座駕
「每一塊錢 都該花在對的地方」羅偉提供3600萬 挺社區非營利組織

「每一塊錢 都該花在對的地方」羅偉提供3600萬 挺社區非營利組織

熱門新聞

costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

2025-03-27 15:02
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%
影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活

影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活