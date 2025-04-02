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聖荷西市更新火災危險地圖 民眾可提意見

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西市發布最新火災危險地圖。（聖荷西危險嚴重程度區地圖官網）
聖荷西市發布最新火災危險地圖。（聖荷西危險嚴重程度區地圖官網）

加州消防廳（CAL Fire）近日更新了全州火災危險嚴重程度區地圖（Fire Hazard Severity Zone），並向各地方政府發布最新評估結果。聖荷西市根據該更新，發布了當地責任區（LRA）的最新火災危險地圖，並鼓勵居民在公眾審查期內查看地圖並提交意見。

加州政府法規要求州消防廳依據全州統一標準，將各區域畫分為中度、高度或極高火災危險等級，以評估長期火災行為並採取適當防災措施。這些評估標準包括燃料負載、坡度、火災天氣、風力影響等因素，而最新的火災危險區域畫定是基於對未來30至50年火災行為的科學預測。

聖荷西市政府強調，地方政府無權縮小州政府畫定的火災危險區域或降低危險等級，但可依據實際情況擴大或提升危險等級，以增強社區防災能力。此次地圖更新不僅涉及州責任區，即由州政府管理的野火防護區，也包括地方責任區，涵蓋城市範圍、農業用地和部分沙漠地帶。

聖荷西市鼓勵居民積極參與此次審查，特別是居住在高火災危險地區的居民，可利用地圖瞭解自身區域的火災風險，並在必要時採取額外防災措施。

加州消防廳提醒，火災危險地圖的評估基於長期氣候和地理條件，而不考慮近期燃料減少項目、防禦空間或建築物加固等因素。因此，該地圖主要用於提供長期火災趨勢的參考，而不代表當前風險狀況。

加州 聖荷西

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