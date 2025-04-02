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全美最靜謐城市 佛利蒙榜首 聖荷西第6

編譯組／綜合報導
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佛利蒙被選為美國最靜謐城市榜首。(圖取自佛利蒙市府臉書)
佛利蒙被選為美國最靜謐城市榜首。(圖取自佛利蒙市府臉書)

根據評比，灣區有多個城市被列為全美最幸福、壓力最小的靜謐城市。佛利蒙(Fremont)則為美國最靜謐城市排名榜首。

聖荷西信使報」報導，金融資訊網站「WalletHub」去年針對美國182個大城市、包括加州29個城市，針對多項指標進行排名，評估所謂「靜謐」(serenity)程度。

其中，有一個指標追蹤所謂幸福感、另一個指標衡量生活壓力。幸福指數由29個指標定義組成，包括幸福感受、經濟狀況、社區情況；39個衡量生活壓力指標，則是針對工作、財務、家庭、健康、安全等關鍵壓力進行評分。根據這些指標平均分數，對城市的整體靜謐程度進行排名。

最靜謐無壓的城市是佛利蒙，其在兩個重要指標排名位居榜首。其他靜謐城市前五名城市包括南達科他州城市Sioux Falls、內布拉斯加州Lincoln、堪薩斯州Overland Park、北達科他州Bismarck。

灣區也有多個城市名列前茅，聖荷西整體靜謐排名第六、幸福感排名第二位、壓力最少排名第15位。舊金山整體排名第24、幸福感排名第9位、壓力最少排名第43位。

在南加州，爾灣(Irvine)在綜合評分排名第7、其中，幸福感排名第三位、壓力程度排名第16。Huntington Beach整體靜謐程度排名第18，幸福度排名第10、壓力最少排名第34。

加州各城市在靜謐程度排名高於平均水平的城市，還包括聖地牙哥排名第32；聖塔羅莎(Santa Rosa)排名第38；安納罕(Anaheim)排名第45；屋崙排名第62；河濱(Riverside)排名第81；長灘(Long Beach)排名第89。

加州也有部分城市排名較差，例如沙加緬度排名第99；洛杉磯排名第110。

根據評比，182個城市中，最不平靜城市是克里夫蘭(Cleveland)、底特律(Detroit)、孟菲斯(Memphis)、密西西比州Gulfport、阿拉巴馬州Birmingham。

WalletHub分析師哈波(Cassandra Happe)表示，城市裡人們的壓力，部分來自家人、朋友或雇主的無法控制壓力。但是，居住地方也產生重要影響，例如，犯罪率較高、財務不佳、公共衛生較差與擁擠交通系統的城市，會導致居民壓力水平升高。

內布拉斯加州 灣區 聖荷西

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