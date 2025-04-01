「404/ART」探索藝術與科技創新展覽
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一場融合科技與藝術的創新展覽–「404://ART」日前在矽谷山景城（Mountain View, CA）登場。展覽的場館原來是著名機器人設計公司波士頓動力（Boston Dynamics）的一處辦公舊址，現在則是數家科技新創公司共享辦公空間。
展覽匯集了一群勇於探索藝術邊界的藝術家，包括清水千惠子（Chieko Shimizu）、米勒（Daniel Miller）、馬克·李（Marc Lee）、凱瑟爾曼（Michael Kesselman）、馬迪萊蒂（Suresh Babu Maddilety）、Van O以及張美春（Xuan My Ho）等。
這些藝術家透過機器人技術、互動裝置、擴增實境（AR）、數位景觀以及回收材料等多元媒介，展現出科技如何重塑當代藝術的創作方式。
「404://ART」展覽的亮點包括會對觀眾動作做出回應的發光雕塑、由人工智慧（AI）生成的城市景觀、富含自我反思意涵的馬賽克作品，以及捕捉無形振動的聲音藝術等。展覽還設有一間「神秘馬賽克房」，等待觀眾親自探索。此外，許多互動裝置要求參觀者參與其中，讓藝術真正「活」起來–沒有觀眾的參與，作品便不完整。
策展團隊表示，這場展覽不僅是一場視覺與技術的實驗，更是一場對「科技如何塑造藝術未來」的深刻思考。展覽空間本身也是一個不斷演變的實驗場域，讓數位與現實世界交融，為觀眾帶來顛覆性的感官體驗。
本次藝術展的主辦方RevArt的創始人潘甜（Patti Pan)表示，藝術展特別挑選在新創公司雲集的共享空間舉辦，就是為了探索科技和藝術互動的前景。藝術家和科技創新人士可以在這樣一個空間中共享各類創作工具和交流創新體驗，探索無限的可能。
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