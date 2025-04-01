「404/ART」探索藝術與科技創新展覽

藝術家和科技創新人士在「404://ART」展覽空間中共享各類創作工具和交流創新體驗。（記者徐蓓蓓╱攝影）

一場融合科技與藝術的創新展覽–「404://ART」日前在矽谷 山景城（Mountain View, CA）登場。展覽的場館原來是著名機器人設計公司波士頓 動力（Boston Dynamics）的一處辦公舊址，現在則是數家科技新創公司共享辦公空間。

展覽匯集了一群勇於探索藝術邊界的藝術家，包括清水千惠子（Chieko Shimizu）、米勒（Daniel Miller）、馬克·李（Marc Lee）、凱瑟爾曼（Michael Kesselman）、馬迪萊蒂（Suresh Babu Maddilety）、Van O以及張美春（Xuan My Ho）等。

這些藝術家透過機器人技術、互動裝置、擴增實境（AR）、數位景觀以及回收材料等多元媒介，展現出科技如何重塑當代藝術的創作方式。

「404://ART」展覽的亮點包括會對觀眾動作做出回應的發光雕塑、由人工智慧（AI）生成的城市景觀、富含自我反思意涵的馬賽克作品，以及捕捉無形振動的聲音藝術等。展覽還設有一間「神秘馬賽克房」，等待觀眾親自探索。此外，許多互動裝置要求參觀者參與其中，讓藝術真正「活」起來–沒有觀眾的參與，作品便不完整。

策展團隊表示，這場展覽不僅是一場視覺與技術的實驗，更是一場對「科技如何塑造藝術未來」的深刻思考。展覽空間本身也是一個不斷演變的實驗場域，讓數位與現實世界交融，為觀眾帶來顛覆性的感官體驗。