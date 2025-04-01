北加州中文學校聯合會 4月20日舉辦AI教學研討

北加州中文學校聯合會將舉辦教學研討會，探討AI技術應用於教材設計等議題。（記者王日芯╱攝影）

北加州 中文學校聯合會（ABCCS）將於4月20日舉辦教學研討會，邀請來自台灣、紐約及華府的三位知名中文教育專家，透過線上會議分享最新的中文教學策略。本次研討會以「中文教學點線面，全面出擊不設限」為主題，涵蓋分級漢字教學、全感官互動學習法及AI 技術應用於教材設計等核心議題，吸引全球中文教師共同探討教學新趨勢。

僑教中心主任莊雅淑表示，中文學校聯合會每年舉辦多場教學研討會，為海外中文教師提供充電與交流的平臺，希望透過這次研討會，讓老師們掌握更多教學技巧，提升學 生的學習興趣與效果。

北加州中文聯合會會長李娜亞表示，這次研討會特別邀請了三位專家，各自針對不同面向的中文教學進行深入探討，幫助老師們打破傳統教學框架，讓中文課堂更生動、更有效。

本次研討會邀請的三位講師分別為台灣講師陳玉明（小明老師），將主講「自信好玩的漢字課」，幫助教師運用漢字規則與故事，讓學生告別死記硬背，透過分級漢字教學提升學習成效。紐約講師傅韻芬，將主講「中文大進擊–全感官互動學習」，示範如何運用視覺、聽覺、動覺等多重感官體驗，搭配數位工具與戲劇表演，提升學生的語言學習興趣。華府講師雅菲，則將主講「AI助攻！用ChatGPT+PPT打造創意華語教材」，解析如何運用人工智慧優化教材設計，讓教師輕鬆創作高互動性的學習資源。

召集人洪良玉指出，隨著科技的進步，AI已逐漸進入教育領域，為教師提供更便捷的教材設計方式。「AI不僅能夠提高教學效率，還能讓課程更具個性化與互動性。我們希望透過這次研討會，讓老師們更瞭解AI工具的實際應用，進一步提升華語教學的多樣性與趣味性。」

本次研討會採線上舉辦。主辦方提醒，早鳥優惠將於4月6日截止，最終報名截止日為4月16日，有興趣的教師可把握機會參加，共同學習最新的中文教學方法與科技應用。報名鏈接：https://sites.google.com/anccs.org/47teacherseminar4。