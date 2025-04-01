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隱瞞2020年付酬勞給亞歷鮑德溫 羅達倫遭罰款10萬元

編譯廖宜怡／綜合報導
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因違反多項競選財務法，前加州眾議員羅達倫遭加州公平政治實踐委員會處以10萬美元罰款。（美聯社）
因違反多項競選財務法，前加州眾議員羅達倫遭加州公平政治實踐委員會處以10萬美元罰款。（美聯社）

經過五年調查，加州一政治監督單位上周以違反競選財務規定為由，對前加州眾議員羅達倫（Evan Low）處以約10萬美元罰款。

CalMatters報導，加州公平政治實踐委員會（California Fair Political Practices Commission）3月28日發布文件證實，前加州眾議員羅達倫利用他創辦的非營利組織「加州科技與創新經濟基金會」（Foundation for California′s Technology and Innovation Economy）支付美國演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）超過22萬7000美元的酬勞，請他出席2020年一場科技活動和一場他個人的競選籌款活動，但羅達倫隱瞞了這筆支出。

公平政治實踐委員會依加州競選財務法指控羅達倫違反18項規定，包括未能依時報告這筆支出和紀錄保存不善。作為與公平政治實踐委員會達成和解協議的一部分，羅達倫及其政治委員會同意支付10萬零6000美元的罰金。

CalMatters指出，羅達倫一開始告訴調查人員，亞歷鮑德溫是「自願」以志工身分參與他在2020年2月7日舉行的籌款活動。但是，公平政治實踐委員會舉出活動舉辦方之間大量的通訊資料，顯示他們試圖在合約草案中隱瞞羅達倫的非營利組織支付酬勞給亞歷鮑德溫的事實。

調查發現，羅達倫還錯過了透露他為多個不同非營利組織籌集近22萬8000美元的最後期限、未能追蹤競選支出項目、在尚未償還其非營利組織支付給亞歷鮑德溫的出場費就非法關閉其競選帳戶等。

道德監督組織「加州共同事業」（California Common Cause）指出，羅達倫已經同意和解，並已支付了與亞歷鮑德溫有關的費用，並提交了這些款項的資料。

CalMatters表示，羅達倫是加州議會科技黨團（tech caucus）的共同創辦人和共同主席，這個黨團為羅達倫的「加州科技與創新經濟基金會」向科技大企業籌募資金。

加州 亞歷鮑德溫 眾議員

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