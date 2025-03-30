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NETEA亞特蘭大分會成立 拓展版圖

記者王日芯╱聖荷西報導
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NATEA亞特蘭大分會正式成立。（記者王日芯╱翻攝）
NATEA亞特蘭大分會正式成立。（記者王日芯╱翻攝）

美國台灣工程師學會（NATEA, North America Taiwanese Engineering & Science Association）亞特蘭大分會近日正式成立，並舉辦網路慶祝大會。此次盛會吸引來自全美各地的NATEA成員、科技專家及社區領袖齊聚一堂，共同見證這一歷史性時刻。這不僅標誌著NATEA邁向第13個分會的新里程碑，也展現了台灣工程師及科學家在北美不斷擴展的影響力。

NATEA創會會長余金榜活躍於學術與科技領域，並持續推動NATEA發展。他感慨回憶，自己30多年前創立NATEA時，便希望為台灣工程師和科學家打造一個交流與合作的平台，如今看到組織遍布全美各地，仍不斷壯大，感到無比欣慰。

亞特蘭大分會會長陳美蘭致詞表示，感謝余金榜多年來鍥而不捨地邀請，自己願意接下此重任，正是受到他精神的感召，余金榜雖已高齡，仍熱心投入NATEA事務，並不斷運用現代科技與全球成員保持聯繫，精神令人敬佩。

NATEA自成立以來始終堅持推動科技合作與人才交流，目前在北美多個主要城市設立分會，如矽谷洛杉磯、華盛頓特區、芝加哥、休斯頓、波士頓等，亞特蘭大分會的成立更拓展NATEA在美東南版圖。

NATEA亞利桑那分會會長郭振展表示，他回憶起自己領導分會成立的經驗，鼓勵亞特蘭大團隊借鑒亞利桑那的成長模式，從小規模聚會逐步發展為一個具影響力的科技社群，成為台灣工程師在東南地區的重要據點。

陳美蘭表示，亞特蘭大分會將積極推動科技講座、產業論壇、職業發展工作坊等活動，促進會員之間的知識共用與人脈拓展。

參會人員致詞。（記者王日芯╱翻攝會議）
參會人員致詞。（記者王日芯╱翻攝會議）

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