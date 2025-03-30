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美洲獅戰隊進軍庫比蒂諾 逾400人參與

記者江碩涵／庫比蒂諾報導
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現場提供手寫連署區，有多位志工具備中文老師身份，指導民眾撰寫連署書。（主辦單位提供）
現場提供手寫連署區，有多位志工具備中文老師身份，指導民眾撰寫連署書。（主辦單位提供）

許多海外遊子也相當關心台灣近來的政治動盪。美國公民團體「台美聯罷工作站」發起「美洲獅戰隊」在全美各大城市掀起罷免連署活動，3月29日在矽谷科技重鎮庫比蒂諾舉行，現場逾400人，成功完成超過350份連署。主辦單位表示，本次活動年輕世代展現高度參與，九成以上連署者是35歲以下的年輕人，更不乏家庭攜家帶眷推著嬰兒車前來響應的台僑，展現台僑的團結力。

主辦單位發揮巧思推出「罷免超成宮」日曆看板，並與台派圖文畫家B.B合作推出限量「美洲獅台派寶寶」貼紙，現場更播放影片，展現美國台灣人對於捍衛台灣民主的堅定意志。

現場民眾熱情響應，不僅提供水果、飲料等點心，更踴躍擔任一日連署志工。為達最高連署效率，主辦單位台美聯罷工作站首創「美國電子連署站」，啟用十多台電腦與無線印表機，搭配矽谷工程師開發的「連署神器」網站（網址：www.taiwan-88.com），民眾5分鐘內即可完成連署，全程零塞車。

參與矽谷場的志工范小姐表示，她雖然身在美國但非常關心台灣的政治動向，尤其針對近來藍白癱瘓立院等事蹟，感到非常不滿，她不僅號召身邊許多朋友站出來簽罷免書，自己也一早就到現場擔任志工，協助大家完成簽名動作，她希望能展現海外台灣僑胞愛台灣的心。

為抗議國民黨立委在國會造成亂象，企圖癱瘓台灣行政與立法體系，台灣公民團體發起全台大罷免浪潮，獲得許多海外台灣人熱烈響應。台美聯罷工作站在全美各大城市掀起罷免連署熱潮，內有超過百名志工，足跡遍及北加州矽谷、洛杉磯、西雅圖、休士頓、達拉斯、大華府地區、芝加哥、紐約、聖地牙哥等逾20個城市，成功舉辦超過60場連署活動，數千名群眾熱情參與，充分展現台美人社群對台灣民主的堅定支持。

台美聯罷工作站3月初成軍以來，迅速組建美洲獅戰隊與鷹眼部隊。主辦單位表示，美洲獅戰隊負責全美各地快閃連署活動，招募百名志工，並與各大城市台派社團合作「大咖計畫」，一個月內成功舉辦60場連署活動，足跡遍及逾20個城市；鷹眼部隊負責空運物資至各連署站，並寄出三萬張連署用紙及數千份回郵信封，便利民眾連署寄回。

台美聯罷工作站強調，為確保活動期間參與民眾的安全，已部署配槍安全人員，採取最高規格的行動安全措施，展現台灣年輕世代對於政治參與的熱情與創意。這場由公民自主發起的全球海外最大罷免行動，不僅是一場政治運動，更是海外台灣人對故鄉深切關懷與民主信念的具體展現。

美國公民團體「台美聯罷工作站」發起「美洲獅戰隊」在全美各大城市掀起罷免連署活動，...
美國公民團體「台美聯罷工作站」發起「美洲獅戰隊」在全美各大城市掀起罷免連署活動，3月29日在矽谷科技重鎮庫比蒂諾舉行，現場逾400人，成功完成超過350份連署。（記者江碩涵／攝影）
美國公民團體「台美聯罷工作站」發起「美洲獅戰隊」在全美各大城市掀起罷免連署活動，...
美國公民團體「台美聯罷工作站」發起「美洲獅戰隊」在全美各大城市掀起罷免連署活動，3月29日在矽谷科技重鎮庫比蒂諾舉行，現場逾400人，成功完成超過350份連署。（記者江碩涵／攝影）
主辦單位發揮巧思推出「罷免超成宮」日曆看板，並與台派圖文畫家B.B合作推出限量「...
主辦單位發揮巧思推出「罷免超成宮」日曆看板，並與台派圖文畫家B.B合作推出限量「美洲獅台派寶寶」貼紙。（記者江碩涵／攝影）

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