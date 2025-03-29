最新報告：高中生雙重註冊 提高升學率、數學成績

研究認為高中生透過「雙重註冊」（Dual Enrollment）課程學習數學，能夠有效提升學業成績，並增加進入大學的機會。(Max Fischer / Pexels)

根據加州 公共政策研究機構（PPIC）最新發表的報告，高中生透過「雙重註冊」（Dual Enrollment）課程學習數學，能夠有效提升學 業成績，並增加進入大學的機會。研究發現，參與雙重註冊的學生在數學科目表現上取得更大進步，尤其是來自低收入 和代表性不足族群的學生，受益尤為顯著。

「雙重註冊」指的是高中生在修讀高中課程的同時，也能修習大學學分課程。PPIC的研究指出，這一教育模式能夠幫助學生提前適應大學課程，提高學業準備度。特別是在數學領域，參與者的成績表現比未參與者更佳，且更有可能完成高等數學課程。

研究發現，低收入家庭及西語裔、非裔學生等代表性不足的群體，在接受雙重註冊數學課程後，獲得更好的學術成績，這有助於縮小教育機會差距。這些學生不僅在高中數學成績有所提升，進入大學後也較少需要補修基礎數學課程，能夠直接參與更高階的學術學習。

報告指出，參與雙重註冊的學生比未參與的學生更有可能進入大學，並完成四年制學位。數據顯示，這些學生的升學率高於未參與者，並且在大學期間的課業表現更為穩定。

此外，雙重註冊計畫也減少了學生對於補修課程的需求，讓他們能夠更快適應大學學習環境，縮短完成學位的時間。這不僅對學生個人有利，也有助於整體高等教育體系的效率提升。

專家建議，政府及教育機構應進一步擴展雙重註冊計畫，特別是在資源有限的學校或經濟條件較差的地區，讓更多學生能夠受惠。此外，加強高中與社區學院或大學的合作，確保課程設計符合學生的需求，也是未來教育改革的重要方向。

PPIC的研究結果顯示，雙重註冊不僅是提升學生數學能力的有效途徑，也能在長遠上幫助他們更順利地進入大學，完成學業，對於整體教育公平性與學術成就具有深遠影響。